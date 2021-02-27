|
Минские спасатели освободили застрявшую в заборе собаку
Источник материала: ОНТ
В Минске собака застряла в заборе. Спасатели выезжали на место. Об этом
Инцидент произошел в пятницу, 26 февраля. Около девяти утра очевидец, позвонивший на горячую линию спасателям МЧС, сообщил, что в металлическом заборе напротив дома по улице Либкнехта застряла собака.
Приехавшие на место происшествия спасатели помогли животному высвободиться из «ловушки». Для этого они использовали гидравлический специнструмент, расширив конструкцию забора.
Фото: МЧС
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минске собака застряла в заборе. Спасатели выезжали на место. Об этом сообщили в МЧС. Инцидент произошел в пятницу, 26 февраля. Около девяти утра очевидец,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)