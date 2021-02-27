Минские спасатели освободили застрявшую в заборе собаку

Источник материала: ОНТ

В Минске собака застряла в заборе. Спасатели выезжали на место. Об этом сообщили в МЧС.

Инцидент произошел в пятницу, 26 февраля. Около девяти утра очевидец, позвонивший на горячую линию спасателям МЧС, сообщил, что в металлическом заборе напротив дома по улице Либкнехта застряла собака.

Приехавшие на место происшествия спасатели помогли животному высвободиться из «ловушки». Для этого они использовали гидравлический специнструмент, расширив конструкцию забора.

Фото: МЧС

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