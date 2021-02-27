В Нигерии исчезли более 300 школьниц после нападения боевиков









Об этом сообщает Associated Press.

Местная полиция уточняет, что дети пропали после нападения вооруженных людей на среднюю школу для девочек в городе Джангебе.





В настоящее время неизвестно, где могут находиться дети.





17 февраля в Нигерии в городе Кагара боевики напали на педагогический колледж. В результате нападения одного ученика убили, несколько получили ранения.







