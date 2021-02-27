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Тест: какой из вас знаток мемов?

27.02.2021 08:27 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Мемы живут недолго: даже если что-то становится вирусным, все равно довольно быстро забывается. 42.TUT.BY предлагает проверить вашу память и узнать, насколько хорошо вы помните старые мемы русскоязычного пространства.

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