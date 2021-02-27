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Что произошло с валютой

27.02.2021 08:43 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Прошедшая рабочая неделя (22-26 февраля) на Белорусской валютно-фондовой бирже зафиксировала рост четырех их пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by.

Что произошло с валютой

Вот, сколько они добавили за пятидневку:

  • евро — 0,0272 пункта (с 3,139 до 3,1662 белорусского рубля);
  • доллар — 0,014 пункта (с 2,5917 до 2,6057 белорусского рубля);
  • российский рубль — на 0,0098 пункта (с 3,4964 до 3,5062 белорусского рубля за 100 российских);
  • гривна — 0,0117 пункта (с 9,3134 до 9,3251 белорусского рубля за 100 гривен).

Упала лишь польская валюта:

  • злотый — 0,0119 пункта (с 7,0036 до 6,9917 белорусского рубля за 10 злотых).

Февраль эта пятерка валют отработала следующим образом:

  • евро -0,0136 пункта;
  • доллар -0,0205 пункта;
  • российский рубль -0,0604 пункта;
  • злотый -0,0173 пункта;
  • гривна +0,0142 пункта.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Прошедшая рабочая неделя (22-26 февраля) на Белорусской валютно-фондовой бирже зафиксировала рост четырех их пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by.
 
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