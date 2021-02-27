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Что произошло с валютой
Источник материала: Навiны
Прошедшая рабочая неделя (22-26 февраля) на Белорусской валютно-фондовой бирже зафиксировала рост четырех их пяти иностранных валют, за которыми наблюдают
Вот, сколько они добавили за пятидневку:
Упала лишь польская валюта:
Февраль эта пятерка валют отработала следующим образом:
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Прошедшая рабочая неделя (22-26 февраля) на Белорусской валютно-фондовой бирже зафиксировала рост четырех их пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by.
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