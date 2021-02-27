Военные объекты в Беларуси нужны России, чтобы контролировать небо и союзника

Продлевая срок эксплуатации российских военных объектов на территории Беларуси, Кремль не только обеспечивает свою стратегическую безопасность. Таким образом он достаточно ясно дает понять о намерении сохранить и даже усилить стратегический контроль над своим капризным союзником. Что особенно важно для Москвы сейчас, когда в Беларуси возник глубокий внутриполитический кризис с неясными перспективами.





16 февраля СМИ сообщили, что премьер РФ Михаил Мишустин поручил подписать проект протокола между Россией и Беларусью о продлении действия соглашения от 1995 года о завершении строительства, использовании и содержании расположенного на белорусской территории узла «Барановичи» российской системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН).

В соответствии с этим протоколом действие соглашения пролонгируется еще на 25 лет, после чего оно автоматически продлевается на последующие пятилетние периоды, если ни одна из сторон не менее чем за 12 месяцев до истечения очередного периода не уведомит другую о своем намерении прекратить соблюдение документа.

Аналогичное распоряжение Мишустин дал и относительно проекта протокола между Россией и Беларусью о порядке использования и содержания российской радиостанции «Вилейка», также расположенной на белорусской территории.



43-й узел связи ВМФ России «Вилейка». Фото wikimapia

Согласно договоренностям, достигнутым в 1995 году, срок аренды Россией недвижимого имущества и земельных участков, на которых располагаются 474-й отдельный радиотехнический узел СПРН «Барановичи» (радиолокационная станция «Волга») и 43-й узел связи ВМФ России «Вилейка» (радиостанция «Антей») истекает 6 июня нынешнего года. И так как стороны до 6 июня 2020 года не заявили о прекращении действия соглашений, они обязаны определить порядок дальнейшего использования объектов «Барановичи» и «Вилейка».

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По мнению ряда комментаторов, прослеживается явная связь между поручением Мишустина и планами российских военных относительно придания РЛС «Волга» дополнительных функций.

Завесу секретности над этими планами недавно приоткрыл начальник главного центра предупреждения о ракетном нападении космических войск воздушно-космических сил России Андрей Ревенок. Насколько можно было понять из его слов, в случае размещения на территории европейских государств объектов системы ПРО США задачей РЛС «Волга» станет установление постоянного контроля над ними.

Что тревожит российских стратегов

О каких объектах может идти речь? В Польше недалеко от населенного пункта Редзиково вот уже несколько лет ведется строительство базы американской системы ПРО Aegis Ashore, которая представляет собой адаптированную для использования на суше версию корабельной системы ПРО Aegis.



Фото topwar.ru

Согласно первоначальным планам Агентства по противоракетной обороне США, объект должен был быть готовым к использованию в декабре 2018 года. Однако сроки постоянно сдвигались, и теперь ожидается, что база вступит в строй в 2022 году. Аналогичная база начала действовать 2016 году в Румынии, в районе Девеселу.

Как указывают представители российского генштаба, размещаемые на базе в Редзиково универсальные вертикальные пусковые установки Mk-41 позволяют вести стрельбу боеприпасами различных типов. В частности, не только ракетами-перехватчиками Standard SM-3 (о чем официально заявлено руководством США), но и крылатыми ракетами Tomahawk дальностью 2,5 тыс. км (что в Вашингтоне категорически отрицают).

Ракеты обоих типов вызывают серьезную настороженность в Москве. Относительно Standard SM-3 там опасаются, что эти противоракеты смогут сбивать на восходящем отрезке траектории российские межконтинентальные баллистические ракеты, размещенные в центральных регионах России.

«Томагавков» боятся еще больше, так как их характеристики позволяют держать под прицелом практически всю европейскую часть России. Ряд экспертов полагает, что и противоракеты Standard SM-3 после соответствующей подготовки могут быть применены против наземных целей.

Совокупностью этих обстоятельств, очевидно, и объясняется намерение военно-политического руководства России использовать РЛС «Волга» в качестве одного из средств противодействия американским ракетам, размещаемым на базах ПРО в Европе. Ведь они, по сути дела, являются эквивалентом ракет средней и меньшей дальности и после денонсации договора о таких ракетах (ДРСМД), по оценке российских стратегов, превращаются в реальную угрозу Москве и Центрально-промышленному району России. А ведь именно для противодействия такого рода угрозам и создавалась РЛС «Волга».

Понятно, что в складывающейся стратегической ситуации ее значимость для обороны союзника Беларуси возрастает в разы. А ведь еще совсем недавно ряд российских экспертов твердили, что по мере ввода в строй новых РЛС серии «Воронеж» на территории России станции СПРН, построенные в советский период за ее пределами (и «Волга» в том числе), полностью потеряют свое значение для российской СПРН и будут выведены из эксплуатации.

Как появилась «Волга» под Барановичами

Если обратиться к истории вопроса, то следует вспомнить, что в 1976–1977 годах в связи с быстрым совершенствованием средств ракетного нападения стран НАТО и Китая Центральное научно-производственное объединение (ЦНПО) «Вымпел» подготовило эскизный проект развития и совершенствования СПРН СССР.

В 1982 году в связи с угрозой появления вблизи границ СССР баллистических ракет средней дальности «Першинг-2» и принятием на вооружение НАТО ракет морского базирования «Трайдент» была разработана новая версия проекта. В соответствии с ней предполагалось создание глобальной космической системы обнаружения стартов баллистических ракет и сплошного двухдиапазонного радиолокационного поля по всему периметру границ Советского Союза.

В промежутках между радиолокационными узлами метрового диапазона предполагалось построить узлы дециметрового диапазона на базе РЛС «Волга», которые позволяли бы более точно определять положение атакующих ракет и космических объектов.

20 августа 1984 года после уточнения проекта РЛС «Волга» было решено создать головную станцию этой серии на западном ракетоопасном направлении в районе Барановичей.



РЛС «Волга». Фото mil.by

После распада СССР Москве пришлось искать новые способы организации работ по достройке РЛС «Волга» на узле «Барановичи», который оказался уже за границей России. В 1995 году на базе ЦНПО «Вымпел» была создана межгосударственная акционерная компания «Вымпел» в составе российских и белорусских предприятий. Во многом благодаря этому организационному ходу строительство объекта удалось завершить, и в 2002 году узел СПРН «Барановичи» заступил на опытно-боевое дежурство.

Москва не намерена уступать белорусский плацдарм

Однако с течением времени российский ВПК серьезно продвинулся в создании нового поколения РЛС обнаружения типа «Воронеж» на современной элементной базе, призванных заменить РЛС советских образцов.

Ввод в строй целой серии подобных станций позволил Москве практически полностью отказаться от объектов СПРН, находящихся за пределами России. В частности, от РЛС «Дарьял» в Азербайджане и «Днепр» в Украине и Казахстане.

По сравнению с ними РЛС «Волга» не так стара, гораздо более совершенна технически. Это единственная из спроектированных в советское время станций, на которой применена полная цифровая обработка сигналов. А следовательно, по техническим показателям срок эксплуатации объекта «Барановичи» может составить еще не одно десятилетие.

Впрочем, логично предположить, что, принимая решение продлить срок аренды узла СПРН «Барановичи», военно-политическое руководство России руководствовалось не только соображениями стратегической значимости этого узла для обороны своей страны и его годности к дальнейшей эксплуатации. То же можно сказать и об узле связи «Вилейка».

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Москва всячески старается застолбить свое присутствие в так называемом ближнем зарубежье для контроля над ним. В этом плане примечательно высказывание первого вице-президента российской Академии геополитических проблем доктора военных наук Константина Сивкова: мол, любой уход российских военных с позиций в странах ближнего зарубежья означает их уступку американцам.

Вопрос же контроля же над Беларусью обострился для Кремля в связи с возникшей здесь в прошлом году политической турбулентностью, перспективой транзита власти. Имея в Беларуси свои военные объекты, Москва получает дополнительные рычаги воздействия на ситуацию в союзной стране.