Не секс, а ночной кошмар. 5 ситуаций, которые всех бесят в постели

Источник материала: Tut.by

Неуважение, невнимательность и неумение обсуждать детали «на берегу» любой секс могут превратить в настоящий кошмар. Перечисленных ниже ситуаций вполне можно избежать, если думать не только о своем комфорте, но и о комфорте партнера, не стесняться обсуждать и прояснять неловкие моменты, а еще — уметь уместно посмеяться. Ведь никто из нас не идеален.



Фото: Dainis Graveris, unsplash.com

Пропущенная прелюдия

Даже если до этого все «работало и так», остановитесь. Прелюдия — важный этап в сексе, и если вы не уверены, что ваш партнер сейчас горит таким же огнем, как и вы, попридержите лошадей. Женщинам нужно больше времени, чтобы настроиться на близость и переключиться, а мужчинам бывает полезно вспомнить, что на их теле существует не одна эрогенная зона.

Отказ от предохранения

Это ситуация из категории «сразу нет». Вы можете сколько угодно быть уверенными в себе, но не стоит склонять другого человека к рискованному и небезопасному поведению. А если ваш новообретенный партнер начинает вас уверять в том, что в презервативе у него «не те» ощущения — что ж, это повод попрощаться и поблагодарить Вселенную за то, что ваши отношения не зашли дальше.

Имитация оргазма

Зачем вы делаете это? Вам это удовольствия очевидно не приносит, партнер, будем считать, остается в неведении и не меняет в своих привычных действиях ничего. И что дальше? Да, часто жутко неловко начать разговор о том, что вам на самом деле нравится, когда он все делает по-другому, но по-настоящему унижает вашего партнера не подобный разговор, а бесконечный обман.



Фото: Pablo Heimplatz, unsplash.com

Сцены из порно

Окей, мы все взрослые люди и знаем, что и как происходит в фильмах для взрослых. Но еще мы знаем, что все происходящее, мягко говоря, нереалистично. Нет, нормальные живые люди так не выглядят, так не занимаются сексом и вот так не испытывают оргазм. Так что давайте будем разводить реальность и художественный вымысел, а если вам хочется попробовать ту или иную практику — обсудите это с партнером или партнершей заранее, чтобы ваша фантазия не стала неприятным сюрпризом.

Гробовое молчание

Нет, речь не только об учащенном дыхании и стонах. Скорее, об отсутствии «обратной связи», особенно если с этим партнером секс происходит впервые или вы пробуете какую-то новую практику. Молчать и терпеть — это очень, очень плохое решение. Также как молчать и надеяться, что, наверное, все в порядке. Спрашивайте, отвечайте, говорите, нравится вам то, что сейчас происходит, или нет. Словом, не молчите. И не надейтесь, что вам повезло заняться сексом с кем-то, кто умеет читать мысли. Никто не умеет, смиритесь.