Ремонт за копейку. Семья показывает, что получилось сделать в новостройке, потратив 24 800 рублей

Источник материала: Onliner Наши читатели продолжают делиться опытом экономии на ремонте. В сегодняшнем выпуске Ольга расскажет о преображении квартиры в новостройке, на что ее семья потратила 24 800 рублей. Поучаствовать можете и вы: свои истории присылайте на dm@onliner.by . Напомним, что победитель каждого тура получает тысячу рублей от нашего спонсора — торгового центра «Ленинград».

В 2019 году мы стали обладателями собственной 2-комнатной квартиры площадью 64 квадратных метра. Квартиру купили с черновой отделкой, также были установлены входные и кухонные двери, плита, унитаз, газовый котел.

Это наш первый опыт ремонта. Начали мы с просмотра обучающих видео, пытаясь понять, с чего начинать — как голые стены превратить в уютное жилье. Родственники и знакомые делились опытом. Вскоре мы определились со стилем и расположением электрики, появилось базовое понимание. Подсчитывая бюджет, решили, какие работы можем сделать самостоятельно, а какие доверим профессионалам.

Мы сами ошпатлевали и ошлифовали стены, сделали штрабление под проводку, положили линолеум, установили розетки, поставили плинтусы, выровняли и покрасили откосы. Все остальные работы доверили профессионалам, так как понимали, что не готовы экспериментировать с укладкой плитки и так далее.

Все материалы покупали в Минске, что-то искали на акциях, на чем-то старались сэкономить. Максимально использовали дисконтную программу в строительных гипермаркетах.

На чем удалось сэкономить:

Столешницу в ванную искали у «ипэшников». Полотно из натурального камня стоило минимум 750 рублей, но муж нашел ребят, которые делают изделия из мрамора, у них оставались разные куски. Парни нашли нужный размер, вырезали отверстие под умывальник. В итоге столешница из натурального мрамора обошлась нам в 260 рублей. Мягкую мебель решили заказать. Продавец сильно просрочил изготовление дивана и двух кроватей, а в этом случае можно рассчитывать на снижение стоимости. Это обусловлено законодательством, если иное не прописано в договоре. В итоге кровать стоимостью 650 рублей мы приобрели всего за 420. Согласитесь, неплохая скидка. Так как до переезда времени было много, я даже не торопила их... Отслеживали акции в магазинах, покупали технику только со скидкой. Не могу подсчитать, сколько точно сэкономили, но думаю, что немало. Однако будьте внимательны и сравнивайте цены: иногда товар в одном магазине на акции может стоить дороже, чем в другом магазине по обычной цене. Это непросто, но существенно экономит семейный бюджет. Проводку делал знакомый электрик. Бесплатно. Когда-то мы помогли ему, сейчас он помог нам. За что ему огромное спасибо.

А теперь по порядку о каждом помещении.

Коридор. Здесь ничего особенного: мы поставили большой шкаф, пуфик и небольшой комод для всякой мелочовки. Шкаф сделал парень, который работает на себя, его нам порекомендовала коллега. Цена и качество нас устроили. Позже у него же заказали шкафчик под мойку в ванной. Всем довольны. Люблю, когда исполнитель не навязывает товар, может грамотно проконсультировать и просчитать несколько вариантов. Обои виниловые на флизелине, покупали в галерее Krea.













Кухня. Это самое дорогое, что мы приобрели. Но цена и качество меня разочаровали. Обошлась она нам в 3000 рублей. Мне казалось, что за такие деньги мы должны получить идеальную кухню, но вопросы были и на этапе сборки, и позже: полки оказались расположены неровно, края материала необработаны. Может, я многого хочу, но когда платишь деньги, рассчитываешь на качество и моральное удовлетворение от покупки.









На пол положили плитку, так как ее легко мыть. Подогрев не делали, под обеденный стол положили ковер. В целом ноги не мерзнут — даже в сильный мороз комфортно. Сознательно отказались от навесных ящиков: хотелось больше простора и света. Стена над столешницей — в плитке. Остальные стены оклеены обоями. Использовали виниловые на флизелине, которые покупали в салоне «7×7». Прекрасно смотрятся, легко клеятся, стыки не видны, плотные, насыщенного цвета. Оклейщика обоев искали на s.onliner.by. Работа проделана на отлично. После кухни пригласили его на оклейку остальных комнат.









Основная задача кухонного шкафа, который расположился вдоль всей стены, — спрятать газовый котел. На этапе проектирования кухни с этим пришлось повозиться, поскольку есть определенные требования к расположению котла. Думаю, получилось неплохо.

Большая комната. Изначально планировали ее зонировать, поскольку это одновременно и спальня, и гостиная. Долго выбирали подходящую перегородку, но так и не выбрали — пока комфортно без нее. Поставили большую кровать, диван, столик. Планируются комод и большой ковер. Еще дополню стены картинами. Хотела поставить на пол цветы в тему обоев, но теперь у нас кот и с цветами вряд ли получится... Во всех комнатах на полу линолеум, это для нас самый практичный вариант. Укладывали сами, просто и быстро. Покупали линолеум в магазине Tarkett — там большой выбор, отличный сервис.





















Туалет и ванная комната. Все стены в плитке. Укладывал ее мастер, покупали по отличной акции в салоне Kerama Marazzi. И качеством плитки, и работой мастера довольны. Покупка ванны — это отдельная история. При приемке не заметили дефект и только после снятия пленки увидели скол. Связались с продавцом. Нам предложили скидку, но мы отказались, так как скидка не решает проблемы со сколом. К нам направили эксперта, который заключил, что это не производственный брак, поэтому деньги нам не вернули, ванну не обменяли. В итоги сами зашлифовали и закрасили скол.

Внимательно осматривайте товар при приемке, не стесняйтесь задержать курьера и полностью распаковать покупку. Поторопившись в магазине и не осмотрев запакованный товар, мы приобрели сантехнику в ванную — два шланга в наборе оказались разного цвета. Казалось бы, мелочь, а неприятно. В целом за время ремонта мы часто сталкивались с такими проблемами: то цвет отличается, то заказ не наш, то чего-то нет в наличии. Ух, сколько нервов на это потрачено.













Детская комната. Обои бумажные, далеко не бюджетные. Но, по отзывам мастера, их сложно клеить, и после высыхания очень видны стыки. Как приобрели кровать, рассказывала выше. Шкаф и стеллаж IKEA, заказывали из России. Бюджетный вариант. Со сборкой немного помучились, но в целом довольны.













Шторы во все комнаты покупала в JYSK: попала на новогоднюю распродажу, приобрела со скидкой. Бюджетный вариант, вполне неплохо смотрится. Все люстры приобрели в строительном гипермаркете. С этим не торопились, поэтому покупали только на акциях. Проходят они зачастую в период праздников. Балкон планируем утеплить, предусмотрев шкафчики для хранения и пару сидячих мест для чаепития. Но пока там склад ненужных вещей. Необходимые для ремонта инструменты брали напрокат, это удобно и доступно по цене.

Очень много потратили на всякие мелочи: кисточки, тряпочки, пакетики и т. п. С этим будьте осторожны: кажется, пару рублей на тряпочки, а в итоге — кругленькая сумма. Посчитать эти затраты я не смогла.

Покупки / услуги Сумма, руб. Обои 800 Плитка 1200 Стулья 120 Стол 700 Кухонный гарнитур 3000 Варочная поверхность 230 Духовой шкаф 550 Холодильник 1000 Шкаф в коридоре 1000 Шкафчик в ванной 500 Линолеум 1000 Потолки 1500 Люстры 700 Диван 1300 Кровать + матрас 1800 Детская кровать + матрас 720 Столик 300 Растущий стол + стул 1300 Телевизор 1200 Шторы 150 Умывальник в кухню и ванную 300 Столешница в ванную 260 Ванная 670 Сантехника 400 Двери 2500 Работа мастера по укладке плитки 1200 Работа мастера по оклейке обоями 400 Итого 24 800