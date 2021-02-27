Как думаете, за сколько продаются эти Audi?

Источник материала: Onliner

Марка Audi всегда была в почете у белорусских автолюбителей. Еще с 1990-х годов праотцы учили нас, что лучшим «народным» автомобилем является Volkswagen, а если душа по какой-то причине тянется к люксу и роскоши, надо брать Audi. За три десятка лет в Беларусь ввезли тысячи подержанных и новых машин с кольцами на решетке радиатора. Давайте узнаем, ориентируетесь ли вы в ценах на продукцию ингольштадтского бренда.

Audi 100

Начнем с бизнес-класса, чтобы люди, присматривающие себе престижный автомобиль Е-сегмента, могли быстро прочитать этот абзац и отправиться по делам. В городе Миоры, что в Витебской области, нового владельца ищет седан Audi 100 C4 насыщенного бордового цвета. Машина сошла с конвейера в 1992 году и на данный момент намотала 370 тыс. км. Это значит, ежедневно она проезжала в среднем по 35 км.





Автомобиль оснащен дизельным мотором объемом 2,5 литра. Мощность агрегата — 115 л. с. Продавец уверяет, что седан находится в отличном состоянии и недавно в машине были заменены элементы подвески. Кроме того, топливная система здесь от двигателя AEL 2,5 TDI. Этот агрегат с 1994 по 1997 год устанавливался на А6 в кузове С4. У автомобиля стальные диски R15, сигнализация, центральный замок и черный потолок.

Как думаете, за сколько продается эта машина?

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Audi 80

Ну раз предприниматели ушли, можем поговорить и о более простых автомобилях. Вот, например, Audi 80 1993 года выпуска. На одометре этого премиального седана D-класса — 321 869 км. С 2011 года данная машина находится в одних руках, и за 10 лет владелец проехал всего 30 тыс. км. Поэтому Audi и продается — она больше стои́т, чем ездит. Под капотом «бочки» расположен 2-литровый мотор, приводящий в движение передние колеса. Коробка передач — «механика».





Автомобиль в очень хорошем исполнении. Судя по объявлению, на этой Audi установлены электростеклоподъемники спереди и сзади, электропривод люка, кондиционер, ABS, фаркоп и пр. В комплекте — два ключа. Недавно в седане были заменены тормозные диски и колодки по кругу. Владелец готов обменять Audi либо на деньги, либо на бус (Vito или Т4).

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Audi A2

О существовании данной модели некоторые автолюбители и не догадываются. Audi A2 выпускалась с 1999 по 2005 год. В 2011-м немцы предприняли попытку оживить это семейство, но безуспешно — однообъемники стали никому не нужны, они проиграли войну кроссоверам. Сегодня А2 иногда можно встретить в потоке либо в списке объявлений. Конкретно эта машина продается в Поставах. Она выпущена в 2001-м и имеет пробег 300 тыс. км.





Серебристый компактвэн оснащен 1,4-литровым дизельным двигателем, механической коробкой передач и передним приводом. Ничего необычного. В объявлении говорится, что у автомобиля имеются небольшие нюансы на пластике и треснуто лобовое стекло. В конце октября были заменены все расходники. Техническое состояние неплохое.

Как думаете, за сколько продается эта машина?

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Audi A8

Не нравится малыш А2? Ладно, обещаем до конца статьи говорить только про солидные машины. Вот, например, седан представительского класса — Audi A8 Long в популярном кузове D3. Автомобиль сошел с конвейера в 2004 году и оснащен 4,2-литровым мотором мощностью 335 л. с. Бензиновый агрегат приводит в движение обе оси и работает в паре с автоматической коробкой передач. Заявленный продавцом пробег — 294 тыс. км.





Владелец машины уверяет, что роскошный седан находится в хорошем техническом состоянии. Сейчас на нем зимние колеса. Дополнительно имеется комплект «лета» на 19-х дисках. Этот автомобиль создавался для езды с личным водителем, поэтому в салоне — огромное количество «комфортных» опций, включая 4-зонный климат-контроль. Про кожу и деревянные вставки даже упоминать не хочется — конечно же, все это здесь есть.

Как думаете, за сколько продается эта машина?

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Audi Q7

А это флагманский кроссовер Audi, который открыл для компании путь в мир SUV. Первое поколение Q7 сошло с конвейера в 2007 году. Машина оснащена 3,6-литровым бензиновым агрегатом, «автоматом» и полным приводом. Пробег — 216 тыс. км. Внедорожник окрашен в серый цвет, и продавец (им выступает автохаус) только приветствует, если вы свозите автомобиль на диагностику.





У кроссовера темный кожаный салон, раздельный климат-контроль, мультимедийная система, полный электропакет и деревянные вставочки на центральном тоннеле. Когда-то давно первый владелец выложил за эту машину круглую сумму. Как думаете, сколько этот SUV стоит сегодня?

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Audi A6

Ну и закончим относительно свежей машиной — Audi A6 2011 года выпуска. Можно сказать, только сошла с конвейера. Половина ваших соседей будет думать, что это последняя «будка», потому что С8 они вживую еще не видели. Праправнук Audi 100 окрашен в черный цвет и оснащен 6-цилиндровым мотором объемом 3 литра. Мощность агрегата — 300 л. с. Заявленный пробег — 211 431 км.





Седан оснащен полным приводом и АКП. Последний владелец проездил на А6 полтора года и обслуживался на специализированной СТО. Техосмотр пройден до января 2023 года. Цепи ГРМ заменены 30 тыс. км назад. Судя по всему, неплохой вариант. В объявлении перечислены все опции, имеющиеся у данного автомобиля.

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