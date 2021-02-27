А есть такая диета, чтобы можно было есть вообще все? Рассказываем, что такое интуитивное питание

Источник материала: Onliner Со старта давайте разбираться, в чем суть интуитивного питания и чем оно принципиально отличается от привычных диет. Звучит все очень просто. Это вариант, при котором мы без помощи весов и сложных подсчетов интуитивно выбираем продукты, полезные для нашего организма (причем в нужном количестве), опираясь на свои ощущения голода и насыщения. Звучит как лучший итог пути к осознанности, который позволит человеку наполниться знанием и легкостью. Ну, и есть все на свете. Звучит отлично. Но все не так просто. Поговорили об этом с Ольгой Овчинниковой — врачом диетологом-эндокринологом.

Принципы интуитивного питания следующие:

Есть, когда тело говорит, что ты голоден, и остановиться, когда ты сыт.

Не делать какой-либо продукт запретным, так как запретный плод сладок. То есть если очень хочется, то можно съесть любое блюдо, насладившись его вкусом и не испытывая при этом чувства вины.

Не стремиться доесть все до конца и оставить тарелку чистой, прислушиваться к себе.

Наслаждаться приемом пищи, не есть на ходу, в машине, по дороге на работу, на бегу, перед телевизором. Исследования показывают, что просмотр телевизора во время приема пищи способствует увеличению количества съеденного.

Уважать себя и свое тело. Все мы разные, многое в нашей внешности заложено генетически, и не всем суждено весить 55 килограммов на протяжении всей жизни.

Регулярно заниматься спортом, концентрируясь не на снижении веса, а на своих ощущениях, стараясь полюбить спорт/фитнес, выбрав для себя то направление, которое нравится именно тебе.

Адепты говорят, что нет смысла делить еду на ПП и не-ПП, смысл — в получении удовольствия. Есть ли в этом резон?

— Я вообще хотела бы сказать, что это деление весьма условное и очень часто не соответствует действительности. Сейчас слишком много мифов по поводу того, что считать правильным, а что нет. Возьмем, например, моду на продукты «без глютена», когда люди без заболевания целиакия (непереносимость глютена) начинают отказываться от привычных продуктов питания: хлеба, макарон, каш и в целом всего, что содержит глютен (пшеница, рожь, ячмень и все продукты, их содержащие).

При этом они могут употреблять проросшие ростки этих самых злаков. Абсурдная ситуация получается. С моей точки зрения, есть продукты, которые более богаты полезными веществами (витаминами, минералами, незаменимыми аминокислотами и жирными кислотами, клетчаткой) и которые менее богаты ими, однако и те и другие имеют право на жизнь, ведь наше здоровье определяется не каким-то конкретным продуктом или блюдом, а паттерном питания в целом.





Если исходить из устоявшейся практики и исследований, плюсы у интуитивного питания такие:

Не накладывает на человека каких-либо ограничений.

Не приводит к «качелям» на весах, в отличие от традиционных диет.

Не приводит к эмоциональной лабильности и депрессии, снова-таки в отличие от строгих диет.

Не приводит к расстройствам пищевого поведения, таким как анорексия, компульсивное переедание (эпизоды поедания большого количества пищи с чувством утраты контроля над собой) и булимия.

Минусы (чтобы привести все это в гармонию) у интуитивного питания тоже есть:

Хоть исследования показывают, что дети раннего возраста очень хорошо умеют чувствовать голод и насыщение, их ничем не обманешь, если они хотят есть, и никак не заставишь есть, если им не хочется. Однако не все взрослые умеют делать это так же виртуозно. Тому есть много причин: пищевые привычки, заложенные с детства, воспитание таким образом, что нельзя оставлять на тарелке что-либо недоеденное, постоянный стресс, спешка и так далее.

В контексте этого очень важно не заставлять детей есть через силу, не приучать к тому, что обязательно нужно оставлять тарелку чистой. И еще очень важный момент: если у ребенка лишний вес есть уже в дошкольном возрасте, вероятность перебора по килограммам впоследствии очень высока.





Резонно понимать, как к интуитивному питанию относится официальная медицина.

— Сложный вопрос. Я не уверена, что, озвучив людям с лишним весом принципы интуитивного питания, я смогу с большой долей вероятности помочь им снизить вес. Я считаю, что для снижения веса лучше пользоваться методиками точного учета количества и качества съеденной пищи.

А те люди, которые имеют нормальный вес, и так интуитивно прекрасно чувствуют, что им нужно, поэтому и их вес стабилен долгие годы. Индикатором того, что интуитивное питание вам подходит, — это стабильный, нормальный вес в течение длительного времени.

Надо понимать, что такой тип питания подходит для людей, хорошо знающих свой организм и чувствующих, что ему нужно в конкретный момент. А таких людей мало. Как правило, эти ребята давно привыкли отдавать предпочтение полезным продуктам, искренне их любят, иногда могут съесть и тортик с пирожным, но в целом с большим удовольствием предпочтут овощной салат с кусочком рыбы, а оказавшись перед выбором между булочкой и крупой, проголосуют за вторую.





— Я не встречала на практике примеров того, чтобы человек со значимым избытком веса добился его снижения посредством перехода на интуитивное питание. Наверное, объяснение этому следующее: если вес уже сильно превышает рекомендуемый, значит, интуиция не очень хорошо срабатывает.

Очень неприятно, но часто интуитивное питание ошибочно трактуют как возможность съесть все что угодно в любое время дня и ночи.

— Тут не совсем согласна. Важно понимать, что конфеты и пирожные в 23:50 — это не интуитивное питание, а переедание на ночь.

Адепты интуитивного питания высказываются в том плане, что люди не воспринимают адекватно чувство голода при иных диетах.

— Думаю, что выраженное и нестерпимое чувство голода во время следования какой-либо диете — это явный признак того, что данная диета вам не подходит. Задача диетолога — подобрать питание таким образом, чтобы на сниженной калорийности человек чувствовал себя комфортно, так как невозможно придерживаться каких-либо рекомендаций длительно, если они доставляют тебе выраженные ежедневные страдания.

Говорят, что это больше про психологию. Но, я думаю, тут все вместе. Осознанно относиться к выбору продуктов, наслаждаться пищей, не запрещать себе какие-либо продукты — это очень хорошо и психологически комфортно. Однако важно понимать, что это не отменяет необходимости получения базовых знаний о работе нашего организма и полезных веществах, необходимых ему для этого.

Я часто встречаю две крайности: людей, чаще девушек 20—25 лет, которые просто помешаны на правильном питании и возводят привычные для человека вещи, такие как выбор и приготовление продуктов, в своеобразный культ с большим количеством правил, совершенно не подкрепленных наукой.

Есть и вторая крайность, когда люди просто не думают о том, что едят, и основу их рациона составляет максимально переработанная и очень калорийная пища (батон, колбасы, майонез, жареная картошка, алкоголь), при этом овощи, зелень и фрукты не употребляются вовсе. В таком стиле питания явно мало осознанности.

Важный вопрос: как правильно понять, что хочешь именно эту еду?





— Планируя прием пищи или заказывая что-либо в кафе, я стараюсь оценить, входит ли в состав желаемого блюда белок (желательно не колбаса, а цельный кусок мяса, птицы или рыбы), зелень или овощи (то есть витамины и клетчатка), а также полезные углеводы (крупа, ржаной хлеб или несдобный белый хлеб с отрубями), так как, получив такую комбинацию, я знаю, что мне будет не только вкусно, но еще и сытно, и полезно.

Для желающих научиться контролировать свое чувство насыщения есть три принципа:

Не спешить во время еды.

Не смотреть телевизор во время еды.

Не есть от грусти или скуки.