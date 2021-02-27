Эти люди не существуют, но зарабатывают миллионы. Феномен виртуальных блогеров (видео)

Источник материала: Onliner Микела в свои 19 лет живет отличной жизнью: девушка рассказывает 3 млн подписчиков в Instagram о поездках на показы мод, будничной жизни в Лос-Анджелесе, съемках для известных брендов, записи песен. Да, она еще и поет, причем ее клипы собирают миллионы просмотров на YouTube. По свежим данным, годовой доход Микелы превышает $10 млн — о таких деньгах в 19 лет даже не все футболисты могут мечтать. Но есть одно важное обстоятельство: Микелы не существует. И, как оказалось, это совсем не мешает ей быть популярнее и состоятельнее многих реальных и очень талантливых людей.

«Дом-2» для поколения Z

На самом деле Микела Сусу — виртуальный инфлюенсер, или CGI-блогер. Такого человека просто нет. Девушка на изображениях и видео — это графика. Причем Микела выглядит не особо естественно: кожа иногда слишком блестящая и ровная, будто у пластиковой куклы. Из внешних изъянов, пожалуй, только щербинка в передних зубах, но это сделано с некой целью. Возможно, чтобы хоть немного приблизить аудиторию к себе: в сравнении с настоящими людьми Микела слишком идеальна — в плане как развития своей личности и благосостояния, так и внешности. Речь не про красоту как таковую, а про отсутствие родинок, шрамов, морщин, неровных зубов и всего, что воспринимается нормой у людей.

Но есть и другие CGI-блогеры, которых по незнанию легко принять за реальных. Вот, к примеру, Шуду — в профиле она называет себя «первой в мире цифровой супермоделью». По изображениям в постах сразу и не поймешь, что этой девушки тоже нет на самом деле: выглядит очень реалистично.

Виртуальные блогеры стали феноменом последних лет. Все началось 23 апреля 2016 года, когда появилась первая публикация в инстаграм-профиле lilkmikela. Ее образ создал Тревор Макфедрис, один из руководителей американского стартапа Brud. Компания сферой своей деятельности называет роботов и искусственный интеллект, однако в Forbes обратили внимание, что Brud нанимает только специалистов по визуальным эффектам и продюсеров контента. То есть посты Микелы пишет не ИИ, а обычный человек, примеряющий на себя образ инстаграм-селебрити.

Популярность аккаунта быстро начала расти, хотя всем и было понятно, что это ненастоящий человек. Тогда в Brud пошли еще дальше и разработали других виртуальных блогеров, между которыми начали выстраивать отношения: кто-то с кем-то дружит, а кто-то, наоборот, критикует те или иные действия коллег. Дошло до спланированных акций, в рамках которых у CGI-блогеров что-то случалось. Так, в 2018 году аккаунт Микелы был взломан — предположительно, создателями другого CGI-блогера с ником Bermudaisbae. По крайней мере в Instagram Микелы появилось изображение «Бермуды» с таким заявлением, а сама Bermudaisbae явно имела что-то против Микелы:

Но все оказалось намного запутаннее: аккаунт Bermudaisbae, как выяснило издание TechCrunch, тоже принадлежал Brud. Таким образом компания решила развивать аккаунты и подогревать популярность к профилям своих «протеже». Кажется, что это полный бред? Один из предпринимателей провел хорошую аналогию: «[Brud] использовала конфликт для представления новых персонажей… Точно как делают Кардашьян». Получается, виртуальные блогеры используют те же методы и инструменты привлечения аудитории, что и реальные. Просто выглядит это так, будто болванчики из The Sims завели соцсети.

Подходит для всех

Часто встречается небезосновательное мнение, что блогеры где-то слегка, а где-то сильно приукрашивают свою жизнь: мол, дорогие машины и апартаменты — арендные, бренды одежды и аксессуаров только кажутся подлинными. Тем удивительнее, что виртуальные блогеры, чья жизнь не приукрашена, а вообще полностью выдумана, интересуют аудиторию даже сильнее. По данным сооснователя The Goat Agency Гарри Хьюго, вовлеченность в профиль виртуального блогера в три раза выше по сравнению с блогером-человеком — такая статистика обескураживает.

Объяснение феномену довольно простое: CGI-инфлюенсер угождает всем. Это глина, из которой можно слепить кого угодно по запросу аудитории или рекламодателей. И что самое главное, уронить репутацию практически невозможно. Если посмотреть на события последних лет, то в центре скандалов оказывались многие очень популярные и известные люди: кого-то обвиняли в сексуальных домогательствах (причем срока давности для публичного порицания нет), кто-то транслировал на миллионную аудиторию в соцсетях непопулярное мнение по какой-либо теме, кто-то встревал в другие скандалы.

Подобные дела не только рушат карьеры (и порой безвозвратно), но также косвенно аукаются брендам, которые сотрудничали с этими людьми. Приходится срочно менять амбассадоров в надежде, что у новых не окажется скелетов в шкафу — например, что они не избивали бывших, не попадались с наркотиками в руки полиции и ни на кого не смотрели с интересом бо́льшим, чем негласно допускается.

Виртуальные блогеры лишены таких проблем и рисков. Еще один важный момент — они подходят под что угодно, потому как CGI-инфлюенсера можно подстроить для любой съемки или образа. И более того, отсутствует звездный фактор в виде позиции «Я этого делать не буду». CGI-селебрити молча появится что в ню-съемке, что на краю небоскреба без страховки, что в воде с акулами. Причем во времена пандемии это обретает дополнительные плюсы: не нужно ломать голову над логистикой и соблюдением дистанции, никто не сляжет с температурой под 39 накануне съемки. С другой стороны, виртуальный блогер может обходиться дороже звездных инфлюенсеров даже с учетом их райдеров и гонораров: одно дело — фотография с качественной обработкой, и совсем другое — прорисовка персонажа поверх реального человека или создание изображения с нуля.

Почти половина аудитории — женская

Можно было бы подумать, что основная аудитория виртуальных блогеров — дети и подростки. Но ребята в возрасте 13—17 лет составляют лишь 14,4% подписчиков CGI-инфлюенсеров (такие данные приводит ресурс Hype Auditor). Пусть это в два раза больше по сравнению с показателями «человеческих» блогеров, однако все равно цифра не столь весомая. Оказывается, 44,97% аудитории виртуальных блогеров — девушки в возрасте 18—34 лет.

Исследование Hyper Auditor, вышедшее в конце прошлого года, содержит и другие интересные наблюдения. К примеру, 49% виртуальных блогеров не публиковали новый контент в течение последних 30 дней, а в 2019 году такая ситуация наблюдалась лишь у 23% CGI-инфлюенсеров. При этом у 48% аккаунтов подписчиков стало меньше. Казалось бы, волна популярности быстро сходит на нет. Однако индустрия продолжает расти, просто отмирают неуспешные образы. У крупных компаний, которые ведут и раскручивают CGI-персонажей, дела идут стабильно хорошо.

Основатель «цифрового модельного агентства» Кэмерон-Джеймс Уилсон уверен, что виртуальные селебрити — будущее 3D-моды: «Без цифровых звезд 3D-одежда теряет среду и один из главных элементов мира моды — музу. Зачастую мы больше интересуемся тем, кто надевает вещи, а не что именно на них надето… Нынешние виртуальные аватары только начинают свои карьеры в моде, но за 3—5 лет станут ветеранами этой новой индустрии». Поскольку для брендов дешевле создать 3D-модель одежды, чем изготавливать «черновик» и пробные партии из настоящих материалов, эту трехмерную вещь нужно на ком-то показывать. И в качестве «вешалок» лучше всего подходят CGI-блогеры.

К вымышленным инфлюенсерам можно относиться как к мультибрендовому каталогу товаров, которые они рекламируют. Но просто смотреть на вещи скучно, в отличие от некоего подобия личности со своими мыслями и взглядами на актуальные события. Здесь авторы аккаунтов могут ступить на опасную территорию, где порой ошибаются живые блогеры. Например, у Микелы были посты с поддержкой движения Black Lives Matter и людей с нетрадиционной ориентацией. Пока что это совпадает с общественной повесткой и не вызывает гнева у аудитории. Однако возможна спорная остросоциальная ситуация, в которой от виртуального блогера будут ждать позиции, — и остается крошечная вероятность, что ведущие аккаунтов промахнутся мимо ожиданий аудитории. Впрочем, в случае с живыми блогерами риск подобного провала намного выше из-за непредсказуемости и обычного человеческого фактора. И CGI-инфлюенсеры явно останутся с нами надолго.

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