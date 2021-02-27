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Депутат Госдумы Затулин: верить Лукашенко на слово необязательно

27.02.2021 08:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Верить Александру Лукашенко на слово необязательно. С таким заявлением выступил в эфире радиостанции "Говорит Москва" первый заместитель председателя Комитета Государственной думы по делам СНГ Константин Затулин.



Комментируя недавнюю встречу Александра Лукашенко и Владимира Путина, российский депутат подчеркнул, что Лукашенко ни разу не помог России в международных конфликтах: "Все уже давно убедились, что верить на слово, когда Александр Григорьевич что-то обещает, совсем не обязательно. Когда дело касается для России важных вопросов, он не поддержал нас ни в одном конфликте, который у нас случился до этого с Западом, кроме собственного".

При этом Затулин заявил, что сейчас Россия не может заставить Беларусь двигаться в том направлении, в котором хочет. По его мнению, Беларусь в результате политического кризиса может выпасть из системы Союза с Россией. 

"Это касается как развития двусторонних отношений, Союзного государства, союзничества вообще с Беларусью, так и после известных событий, выборов 9 августа, ситуации, которая складывается внутри Белоруссии, то есть внутреннего политического кризиса. Мы точно не хотим, чтобы Беларусь выпала из системы наших союзов, чтобы с Беларусью произошло то же, что произошло с Украиной, чтобы Беларусь стала проблемой на нашем европейском фланге, на пути в Европу", — выразил опасение российский политик.
 
 
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Верить Александру Лукашенко на слово необязательно. С таким заявлением выступил в эфире радиостанции "Говорит Москва" первый заместитель председателя Комитета...
 
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