ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

МТБанк заключил с Getin Holding условный договор покупки Идея-банка

27.02.2021 08:57 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Польский Getin Holding S. A. сообщает, что 26 февраля заключил с МТБанком условный договор купли-продажи 99,9% акций белорусского Идея Банка. Этот пакет оценен в 50 млн рублей.





Условиями передачи права собственности на акции определены:

получение МТБанком согласия на сделку от белорусского антимонопольного органа;

ненаступление существенного неблагоприятного изменения в понимании условного договора купли-продажи акций;

ненаступление событий, указанных в условном договоре купли-продажи акций (касающихся в том числе выплаты дивидендов или новых сделок между продавцами и Идея Банком), без согласия МТБанка;

продажа доли в СООО «Идея Финанс».

Условный договор купли-продажи заключен по английскому праву.
Передача права собственности на акции Идея Банка произойдет после выполнения этих условий. Ожидается, что подписание договора купли-продажи акций состоится не позднее 2 апреля 2021 года.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Польский Getin Holding S. A. сообщает, что 26 февраля заключил с МТБанком условный договор купли-продажи 99,9% акций белорусского Идея Банка. Этот пакет оценен в 50 млн рублей.
 
Новости дня
Новости разные
 
Военные объекты в Беларуси нужны России, чтобы контролировать небо и союзника
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by