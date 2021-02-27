ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Тетерин о спортсменах, не поддерживающих власть: «Если видишь что-то по-другому, то приди и верни деньги, которые в тебя вложила страна»

27.02.2021 08:57 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Глава федерации тенниса Беларуси Сергей Тетерин высказался о спортсменах, которые не поддерживают власть.


Тетерин - третий справа. Не удивительно, что всех меряет деньгами


- Те спортсмены, которые создали какие-то структуры, сегодня рассказывают, что что-то не так. Страна им дала все. Мой принцип простой. Если видишь что-то по-другому, то приди и верни деньги, которые в тебя вложила страна. Медаль у тебя никто не забирает. Ты бы никогда не состоялся без залов, без тренеров, без финансирования.

Наша страна для всех видов спорта делает очень многое. И наш президент», – заявил Тетерин.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава федерации тенниса Беларуси Сергей Тетерин высказался о спортсменах, которые не поддерживают власть.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Нигерии исчезли более 300 школьниц после нападения боевиков
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by