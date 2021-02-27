Как привлечь в заведение посетителей? Нанять официантов-моделей – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Ресторан в городе Сиань стал предметом обсуждения после того, как в Tiktok появилось множество видеороликов, в которых официанты обслуживают посетителей без рубашек. Владельцы заведения отнеслись к пиару со всей серьезностью – они наняли на работу моделей.

"Все они красивы и в хорошей форме. Я надеюсь доставить визуальное удовольствие и приятные впечатления всем посетителям", – отметил владелец ресторана Ма Ю.

Помимо подачи еды и напитков, официанты фотографируются с посетителями и иногда помогают им надеть фартуки. Клиентам нравится такое обслуживание, а персонал радуют заработки. Многие официанты за шестичасовую смену получают около 60 долларов.

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