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Ученые приоткрыли тайну загадочной «долины кувшинов» в Лаосе
Источник материала: Хартия'97
Ученые приоткрыли тайну загадочной «долины кувшинов» в Лаосе
Странных объектов в долине — тысячи.
Ученые датировали некоторые из мегалитов, которые находятся в Долине кувшинов в Лаосе и определили, когда они могли появиться.
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Всего их тысячи - гигантская территория со странными выдолбленными из древнего камня кувшинами. У некоторых есть крышки. Их предназначение до сих пор окутано тайной.
В течение нескольких десятилетий исследователи предполагали, что кувшины были частью доисторической практики захоронения. Местные легенды и предания говорят, что кувшины, некоторые из которых высотой до трех метров, использовались, среди прочего, для хранения еды, алкоголя и дождевой воды.
Исследование этой территории затруднено тем, что регион Равнины Джарс и Лаос все еще несет ужасное наследие неразорвавшихся бомб, сброшенных ВВС США в 1960-х годах. Поэтому исследовано менее 10% мегалитов.
Однако в последние годы начались экспедиции в безопасные места, и теперь археологи делают важные открытия об этих необычных объектах.
"До сих пор было невозможно определить, когда кувшины впервые были размещены на местности или откуда был взят камень", - отметила международная группа специалистов в новом документе, подробно описывающем результаты последних исследований.
Согласно их анализу - с использованием метода, называемого оптически стимулированной люминесценцией (OSL) для определения возраста древнего камня - кувшины могли появиться еще в конце второго тысячелетия до нашей эры.
При этом, обнаруженные в некоторых кувшинах человеческие останки, также были датированы с помощью радиоуглеродного датирования, что свидетельствует о деятельности в период между 9–13 веками нашей эры.
"Представленные здесь данные убедительно свидетельствуют о том, что размещение мегалитов предшествовало погребальной деятельности, что указывает на повторное использование и сохраняющееся ритуальное значение", - пишут исследователи.
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Странных объектов в долине — тысячи.
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