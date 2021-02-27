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Ученые приоткрыли тайну загадочной «долины кувшинов» в Лаосе

27.02.2021 09:15 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Ученые приоткрыли тайну загадочной «долины кувшинов» в Лаосе

  • 27.02.2021, 9:13
Ученые приоткрыли тайну загадочной «долины кувшинов» в Лаосе

Странных объектов в долине — тысячи.

Ученые датировали некоторые из мегалитов, которые находятся в Долине кувшинов в Лаосе и определили, когда они могли появиться.

Об этом пишет Sciencealert.

Всего их тысячи - гигантская территория со странными выдолбленными из древнего камня кувшинами. У некоторых есть крышки. Их предназначение до сих пор окутано тайной.

В течение нескольких десятилетий исследователи предполагали, что кувшины были частью доисторической практики захоронения. Местные легенды и предания говорят, что кувшины, некоторые из которых высотой до трех метров, использовались, среди прочего, для хранения еды, алкоголя и дождевой воды.


Исследование этой территории затруднено тем, что регион Равнины Джарс и Лаос все еще несет ужасное наследие неразорвавшихся бомб, сброшенных ВВС США в 1960-х годах. Поэтому исследовано менее 10% мегалитов.

Однако в последние годы начались экспедиции в безопасные места, и теперь археологи делают важные открытия об этих необычных объектах.


"До сих пор было невозможно определить, когда кувшины впервые были размещены на местности или откуда был взят камень", - отметила международная группа специалистов в новом документе, подробно описывающем результаты последних исследований.

Согласно их анализу - с использованием метода, называемого оптически стимулированной люминесценцией (OSL) для определения возраста древнего камня - кувшины могли появиться еще в конце второго тысячелетия до нашей эры.


При этом, обнаруженные в некоторых кувшинах человеческие останки, также были датированы с помощью радиоуглеродного датирования, что свидетельствует о деятельности в период между 9–13 веками нашей эры.

"Представленные здесь данные убедительно свидетельствуют о том, что размещение мегалитов предшествовало погребальной деятельности, что указывает на повторное использование и сохраняющееся ритуальное значение", - пишут исследователи.

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