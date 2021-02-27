Источник материала: Хартия'97

Режим стремительно проигрывает схватку 27.02.2021, 8:55

Фото: tut.by

Беларусь оживает.

Весна пришла почти точно по расписанию. В Минске — абсолютный март. Из-под остатков сугробов дружно появилась «неустановленная» символика: флаги на асфальте, мотивирующие надписи, гармонично раскрашенные лестницы. И вообще, какое-то общее взбодрение духа носится в воздухе. Солнца все больше — а с ним и оптимизма, пишет в «Фейсбуке» белорусский писатель Андрей Жвалевский.









Тем временем «власть» стремительно проигрывает схватку в информационном поле. А как ее не проигрывать, если и в виртуале режим не может предложить ничего, кроме «запретить и посадить»? Есть уже реальные сроки за «оскорбления в сети». Главный телевизионщик Иван Эйсмонт сегодня пожаловался: «Любой из государственных каналов публичный человек смело называет «Геббельс-ТВ», и мы ничего с этим не можем сделать, это нужно искоренять». Думаете, речь о том, чтобы перестать косплеить Геббельса? Нет, речь об усилении наказаний.









Круче всего упал имидж у силовиков. «Министр» МВД Кубраков жалуется, что многие семьи милиционеров столкнулись с оскорблениями и угрозами. А на 800 мест в Академии МВД подано всего 100 заявлений . Впервые в истории. Интересно, почему?

Но «государство» наносит пропагандистские контрудары. На аэродром «Липки» свезли 2000 сотрудников МВД, чтобы снять агитационное видео. Я так понял, они там выполняли строевые приемы на фоне побуревшего снега. А в Следственном комитете каждое утро будет начинаться с гимна. Все это, безусловно, повысит престиж «правоохранителей» метра на два, не меньше.

Еще один забавный пропагандистский кульбит выполнил НОК Беларуси. Он заменил «президента» . Вместо А. Лукашенко теперь В. Лукашенко. Что изумительно странно, так как В. находится в том же санкционном списке, что и А.

Возможно, все это — неловкие попытки создать информационные поводы, отвлечь от экономики. Потому что она рушится гораздо быстрее, чем казалось многим (допустим, мне). По сообщению Минфина, за январь государственный долг Беларуси увеличился на 1,9 миллиарда рублей (730 миллионов долларов). На 7,8 тысяч человек снизилась занятость (в декабре тоже снижалась). На 1,1% уменьшились реальные пенсии — впервые за два года.

А за год госдолг Беларуси увеличился на 13 миллиардов рублей, или на 29%. Чистая прибыль предприятий за год рухнула на 43,7%. Убыточных предприятий стало больше, а главное — их чистый убыток вырос в 2,4 раза.

Инвестировать в луканомику не хотят. За январь удалось привлечь инвестиций всего на 35,7 миллионов долларов, зато на обслуживание внешнего долга пришлось выложить больше 270 миллионов. За год на это дело потратили 3,5 миллиардов долларов.

Разруха сильнее всего бьет по рядовым белорусам. В Молодечно вчера без воды осталось 166 домов и детсад — авария на трубопроводе. В Краснополье по той же причине были обезвожены 7 многоквартирных и 40 частных домов, детский сад и две котельные. А на «Мозырском НПЗ» случился пожар. К счастью, без жертв, но кто знает, что произойдет в следующий раз (тьфу-тьфу-тьфу).

В шахтах Солигорска черт знает что творится. Это уже не шутки, менять власть нужно побыстрее хотя бы затем, чтобы сохранить здоровье и жизнь людей.

Международное сообщество буквально каждый день напоминает, что помнит о Беларуси. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил рассмотреть вопрос о введении санкций в отношении белорусских чиновников, ответственных за репрессии, и бизнесменов, связанных с Лукашенко. Американские конгрессмены напоминают, что пора бы прижать прикорытников.

Ну, и наши представители за рубежом не дают расслабиться. Партнер «Беларуськалия», норвежская компания Yara общалась с белорусами Литвы. Вроде бы в «Яре» колеблются, думают расторгнуть контракт. Чтобы подтолкнуть их к такому решению, можно подписать петицию .

И о красивом. В нейросеть загрузили 1866 фотографий с лицами 8,3 тысяч белорусских демонстрантов. Нейросеть выдала результат усредненного протестующего, который оказался протестующей. Что еще раз доказывает, насколько круты наши женщины. Но художник Глеб Бурнашев немного поколдовал, чтобы сделать портрет «гендерно нейтральным». По-моему, очень симпатичное лицо получилось.









Встретил бы такое на улице — обязательно улыбнулся бы. И сказал «Жыве Беларусь!».

Вернее, «Ажывае Беларусь!»

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