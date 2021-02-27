Источник материала: Хартия'97

Сальто с переворотом 1 Ирина Тумакова, «Новая газета»

27.02.2021, 8:47

В Армении вновь требуют отставки Пашиняна — а он опять не уходит.

Генералы и полковники генштаба Вооруженных сил Армении утром в четверг, 25 февраля, потребовали отставки Пашиняна.

«Премьер-министр и правительство Армении отныне не в состоянии принимать адекватные решения в этой кризисной и судьбоносной для армянского народа ситуации, — сказано в их заявлении (цитата по News.am). — В связи с создавшейся ситуацией Вооруженные силы Армении требуют отставки премьер-министра и правительства РА, одновременно предупреждая воздержаться от применения силы против народа, чьи дети погибли, защищая Родину и Арцах».

С ноября прошлого года, когда побежденная республика фактически потеряла Карабах, главу армянского правительства регулярно кто-нибудь обвиняет в поражении и отправляет в отставку. Но теперь заявление подписали 40 высших военачальников страны.

Сам Пашинян назвал это попыткой военного переворота. Он уволил еще и начальника генштаба — Оника Гаспаряна. А потом призвал своих сторонников выйти на главную площадь Еревана. Те собрались очень быстро, за пару часов, и Пашинян обратился к ним с проникновенной речью: «Внутри страны у нас врагов нет, — сказал он, — но есть вопросы, которые нужно обсудить». Уволенных генералов он назвал «солдатами Родины» и своими братьями. Людей заверил, что не собирается «бежать из страны». И прошелся по улицам, прилегающим к площади, обращаясь к народу через мегафон и сквозь плотное кольцо охранников.



Фото: ТАСС

Тем временем в 10 минутах ходьбы от площади Республики, возле оперного театра — на площади Свободы, бушевал еще один митинг, только поменьше. Там требовали отставки Пашиняна сторонники оппозиции.

— На обеих площадях собралось много народу, — рассказала «Новой» журналист Жанна Алексанян, глава организации «Журналисты за права человека». — Но видно было, что сторонников Пашиняна пришло раза в четыре больше. Народ и на самом деле Пашиняна поддерживает. Не так, как прежде, но все-таки в большинстве поддерживает. Что касается радикальной оппозиции — это «бывшие», которых большинство народа уж слишком ненавидит.

«Бывшими» Жанна Алексанян называет прежних президентов: Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна, которого смела армянская революция 2018 года. Считается, что именно они и возглавляют оппозицию — 17 партий, чьи голоса в парламенте в сумме не набирают и 25 процентов. Тем не менее, по мнению Жанны Алексанян, нынешние события — кульминация протестов, которая могла бы вынудить Пашиняна покинуть пост.



Фото: ТАСС

— Я считаю, что сейчас другого выхода, кроме как объявить об отставке, у него нет, продолжает журналист. — Хотя я не уверена, что Пашинян должен уходить именно сейчас. Ситуация слишком острая, оппозиция слишком агрессивна, мы опасаемся, что они могут довести дело до серьезных стычек.

Катализатором этой вспышки протестов стала, как ни странно, дискуссия о качестве российских ракетных комплексов «Искандер».

Армения еще в 2016 году закупила у России четыре штуки. На днях Пашинян давал интервью телеканалу «Армньюз», и речь зашла о состоянии армии республики. Это обязательная тема всех очных и заочных споров в Армении: кто виноват в карабахском поражении.

— В стране идет перепалка по поводу того, кто виновен в поражении, — считает армянский политолог Степан Григорян (в прошлом — посол Армении в России). — Самая радикальная оппозиция здесь — бывшие власти республики, сторонники президентов Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна, и они пытаются свалить все на нынешнее руководство. То же самое делает военная элита, и это понятно: потеря территории, гибель пяти тысяч солдат — все это заставляет разных игроков упрекать друг друга.

И вот в интервью журналист напомнил премьеру: неделю назад прежний президент Саргсян публично бросил упрек, что, мол, победоносные российские комплексы не стреляли по Азербайджану «на третий-четвертый день войны», хотя должны бы.

— Этот намек может быть адресован и мне, — ответил премьер. — Но я думаю, что свергнутый человек должен знать ответы на многие вопросы. Хотя нет, он знает ответы на эти вопросы. И, может быть, они ответят, почему выстреливший «Искандер» не взорвался — или взорвался, например, на 10 процентов.

— Это так? — среагировал журналист.

— Не знаю, — ответил Пашинян.

— Это новость очень интересная, — заметил журналист.

— Может, это оружие из 80-х? — намекнул в свою очередь премьер.

«Свергнутый человек» — это, понятно, Серж Саргсян. Пашинян, видимо, хотел сказать, что стрелять-то знаменитое российское оружие, купленное Саргсяном, стреляло, но с ракетой что-то пошло не так. Это насмешливо прокомментировал замглавы генштаба Тигран Хачатрян: «Как? «Искандер»? Один выстрел? На 10 процентов? Извините, но это несерьезно». Он был отправлен в отставку, а его оскорбленные товарищи в генштабе разразились заявлением.

«Вооруженные силы Армении долгое время терпеливо выносили «нападки», направленные на дискредитацию Вооруженных сил действующей властью, однако все имеет свои пределы», — заявили они и, повторим, потребовали отставки правительства.

— Я вижу за этим заявлением совершенно другие процессы, закупка «Искандеров» не имеет к ним отношения, ее просто очень умно использовали, — считает армянский политолог Степан Сафарян.

По его словам, один из лидеров оппозиции, экс-министр обороны Вазген Манукян, еще в разгар войны «обзванивал военных и просил не подчиняться Пашиняну».



Фото: ТАСС

— Было такое его скандальное заявление, он этого не скрывал, — рассказал Сафарян. — Он же призывал военных взять политическую власть в стране. Я не знаю, в какой степени их действия или бездействие повлияли на исход войны, но теперь становится очевидно, что часть военных действительно была подконтрольна этим силам (оппозиции. — И. Т.). Цель Кочаряна и Саргсяна была в том, чтобы испортить отношения Никола Пашиняна с Россией. Они связывались с российскими политиками, пытались повлиять на их позицию, чтобы Москва помогла им вернуться к власти.

В декабре прошлого года президент Путин заявил, что поддерживает Пашиняна, и призвал к этому другие страны ОДКБ. Оппозиция в Армении, говорит Сафарян, «восприняла это очень болезненно». Теперь получилось, что Пашинян сам преподнес ей подарок. Получалось так: мы-то, Россия, считали Пашиняна верным союзником, а он, неблагодарный, хочет опорочить нашу гордость, наши «Искандеры».

— К сожалению, у Никола Пашиняна не очень сильная команда, особенно во внешнеполитической части, — оценивает ситуацию Степан Григорян. — Рядом с ним не оказалось человека, который бы посоветовал ему: не трогай российские «Искандеры», потому что это задевает международный авторитет России, ее военно-промышленный комплекс. Премьер-министр союзного государства вроде как говорит, что она поставляет плохое оружие. В России это вызвало очень гневную реакцию: эксперты, депутаты Госдумы — все сильно возбудились. Их негодование мгновенно заметили и использовали здесь, в Армении, оппозиция его с удовольствием подхватила.

Теоретически, считает политолог, отставка Пашиняна теперь вероятнее, чем когда бы то ни было.

— Одно дело, когда отставки премьер-министра требует президиум Академии наук Армении, когда этого требуют представители церкви или политические партии, — объясняет Григорян, вспоминая прежние выступления против премьера. — И совсем другое — генералитет или даже часть генералитета. Это уже близко к тому, что называется военным переворотом. Это может привести к отставке Пашиняна.

На практике, продолжает он, вряд ли дело кончится отставкой: популярность в народе, по данным соцопросов, у премьера пока есть. И старый проверенный метод — вывести народ на улицу — опять, по мнению Григоряна, сработал.

— Народ — единственный, к кому Пашинян может сейчас обратиться, — говорит Григорян. — У него нет поддержки ни в политической элите, ни в научной, ни в военной. Но зато есть в народе. Если бы состоялись досрочные выборы, его партия опять бы победила.

За скобками как-то остался вопрос: зачем вообще понадобилось премьер-министру Армении очернять своими намеками наши «Искандеры»? Или те и вправду опозорились во время войны в Карабахе?

— На самом деле, данные о применении «Искандеров» в Армении противоречивы, — объясняет эксперт по вооружению, старший научный сотрудник факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Василий Кашин. — Либо они применялись в очень ограниченном количестве, либо не применялись вовсе. Но их и было у Армении всего четыре пусковых установки плюс несколько ракет. Изменить они в любом случае ничего не могли.

Что касается самих по себе «Искандеров», продолжает Василий Кашин, сомневаться в их эффективности не приходится.

— Их первое применение — это война с Грузией в 2008 году, — говорит эксперт. — Позже они широко применялись в Сирии, ими перевооружены 13 ракетных бригад российских сухопутных войск.

Что имел в виду премьер-министр Армении, он же — главнокомандующий ВС республики, говоря об оружии 1980-х годов, загадка.

— Видимо, Пашинян все путает и не очень понимает, о чем речь, — считает Василий Кашин. — «Искандер» не может быть 1980-х годов, его серийно производить начали гораздо позже. Но у Армении, помимо четырех «Искандеров», было большое количество старых советских комплексов оперативно-тактических ракет: «Эльбрус» и «Точка-У». Их армяне применяли — и с ними действительно была проблема. У них давно истекло время хранения. Армяне что-то говорили о том, что они пытались продлить комплексам сроки службы, но в это трудно поверить, с этим не особо справились даже Россия и Украина. Россия все свои ракеты для комплексов «Эльбрус» утилизировала к 1999 году. Украина «Эльбрусы» списала. Последние «Точки» украинцы применяли на ранней стадии конфликта в Донбассе, пытаясь как-то продлить срок их службы, но ракеты как-то летели не туда. В одном случае пусковая установка просто взорвалась, погиб весь расчет. Иначе говоря, путаница у Пашиняна может быть связана с применением Арменией старых, давно «протухших» советских ракет.

К концу дня 25 февраля сторонники Никола Пашиняна выступления прекратили. Премьер миролюбиво призвал оппозицию поступить так же. Но та оказалась стойкой: принялась ставить палатки перед парламентом. Обещала жить в них, пока Пашинян не уйдет.

Ирина Тумакова, «Новая газета»

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