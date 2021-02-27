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Перед Лукашенко в Сочи поставили трудные вопросы
Источник материала: Хартия'97
Перед Лукашенко в Сочи поставили трудные вопросы
Вполне вероятно, что между Минском и Москвой снова «заискрит».
На переговорах 22 февраля в Сочи вдруг всплыла тема апгрейда дорожных карт интеграции. Но опыт показывает, что этот процесс может быть очень тягучим и в любой момент сорваться,
К тому же Москву, как считают многие политологи, смущает перспектива подписывать интеграционные документы с Лукашенко, у которого после прошлогодних выборов и протестов большие проблемы с легитимностью.
Таким образом, улыбки двух правителей перед телекамерами в Сочи отнюдь не свидетельствуют о безоблачности отношений.
Похоже, что перед Лукашенко там поставили трудные вопросы. Вполне вероятно, что уже в нынешнем году между союзниками снова заискрит.
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Вполне вероятно, что между Минском и Москвой снова «заискрит».
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