Источник материала: Хартия'97

Перед Лукашенко в Сочи поставили трудные вопросы 27.02.2021, 8:40

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Вполне вероятно, что между Минском и Москвой снова «заискрит».

На переговорах 22 февраля в Сочи вдруг всплыла тема апгрейда дорожных карт интеграции. Но опыт показывает, что этот процесс может быть очень тягучим и в любой момент сорваться, пишет политический аналитик Александр Класковский.

К тому же Москву, как считают многие политологи, смущает перспектива подписывать интеграционные документы с Лукашенко, у которого после прошлогодних выборов и протестов большие проблемы с легитимностью.

Таким образом, улыбки двух правителей перед телекамерами в Сочи отнюдь не свидетельствуют о безоблачности отношений.

Похоже, что перед Лукашенко там поставили трудные вопросы. Вполне вероятно, что уже в нынешнем году между союзниками снова заискрит.

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