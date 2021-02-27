ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Перед Лукашенко в Сочи поставили трудные вопросы

27.02.2021 09:15 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Перед Лукашенко в Сочи поставили трудные вопросы

  • 27.02.2021, 8:40
  • 2,958
Перед Лукашенко в Сочи поставили трудные вопросы

Вполне вероятно, что между Минском и Москвой снова «заискрит».

На переговорах 22 февраля в Сочи вдруг всплыла тема апгрейда дорожных карт интеграции. Но опыт показывает, что этот процесс может быть очень тягучим и в любой момент сорваться, пишет политический аналитик Александр Класковский.

К тому же Москву, как считают многие политологи, смущает перспектива подписывать интеграционные документы с Лукашенко, у которого после прошлогодних выборов и протестов большие проблемы с легитимностью.

Таким образом, улыбки двух правителей перед телекамерами в Сочи отнюдь не свидетельствуют о безоблачности отношений.

Похоже, что перед Лукашенко там поставили трудные вопросы. Вполне вероятно, что уже в нынешнем году между союзниками снова заискрит.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вполне вероятно, что между Минском и Москвой снова «заискрит».
 
Новости дня
Новости разные
 
Депутат Госдумы Затулин: верить Лукашенко на слово необязательно
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by