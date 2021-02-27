Источник материала: Хартия'97

Смоленский «сюрприз»: Польша готовит новый фронт для Путина Владислав Гирман, newssky.com.ua

27.02.2021, 8:25

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Фото: charter97.org

Ситуация для Кремля в международных судах очень серьезно осложнится.

10 апреля исполнится 11 лет с момента крушения самолетаТу-154 с правительственной делегацией Польши при заходе на посадку на аэродроме «Смоленск-Северный». Погибли тогда, напомним, 96 человек, среди которых президент Лех Качиньский и первая леди Мария Качиньская.

Дата отнюдь не круглая, но брат-близнец покойного главы государства, нынешний неформальный лидер Польши — Ярослав Качиньский, по всей видимости, вскоре получит серьезную по габаритам дубину, вырезанную как раз под спину Кремля.

Авиакатастрофа в Смоленске, унесшая жизни множества известных политиков, военных, священнослужителей и общественных деятелей, за последние годы доросла едва ли не до ключевого социально—политического триггера для целого государства.

И определенная часть поляков хочет реванша и справедливости, ведь выводы первой комиссии, занимавшейся расследованием, уж больно прозаичны.

В обнародованном в 2011 году докладе комиссии говорится о том, что в кабину пилота, вероятно, зашел командующий Воздушными силами Анджей Бласик. Он якобы требовал от пилотов приземлять самолет вопреки плохим погодным условиям (туман) и при скудном освещении на российском, извините, аэродроме.

Также первая комиссия не исключала, что одной из причин катастрофы могли стать слабые сигналы российских диспетчеров.

Понятное дело, что убитого горем Ярослава Качиньского, потерявшего своего брата—близнеца, такие выводы удовлетворить попросту не могли. Ответственной за катастрофу он называл Россию. Что, вполне возможно, учитывая, что режим Путина уже несколько лет как вторгся в Грузию и показал всем свой чекистский—варварский оскал. А впоследствии Путин и впрямь сбил МН17.

В 2012 году, стоит заметить, в медиапространстве начала проскакивать информация о том, что на борту самолета якобы была взрывчатка. Польская прокуратура тогда это опровергала.

И в том же году Качиньский потребовал экстренного заседания Сейма при участии тогдашнего прокурора Анджея Серемета, поскольку стало известно о вызвавшей подозрения смерти одного из ключевых свидетелей — бортового механика правительственного Як—40, севшего в Смоленске несколько ранее.

Все изменилось в 2015 году, когда «Право и Справедливость» пришла к власти и тотчас же отправила в шредер доклад первой комиссии, назначив вторую.

Ее возглавил Антони Мацeревич, экс—глава Минобороны на сегодняшний день.

В 2016 году была проведена эксгумация тел погибших, а также эксперты второй комиссии сделали важный вывод — данные «черных ящиков» были сфабрикованы.

Это давало новой комиссии продвигаться в рамках версии об убийстве Леха Качиньского россиянами.

Как? Как и прежде, основной метод — это взрыв. В 2017 году в минобороны Польши сообщили о том, что один «черный ящик» зафиксировал момент взрыва.

Было несколько предположений о том, что могло послужить причиной взрыва.

В 2016 году Мацeревич говорил, что это был термобарический заряд, а спустя пару лет эксперты заявили о «взрывном одеяле», которое некто скрыл в самолете во время ремонта польского самолета в РФ за год до трагедии в Смоленске.

В Москве традиционно от выводов польской комиссии о взрыве, о куда пропавших свидетелях, отмахиваются. Но при этом, что очень любопытно, по какой-то причине Россия в 2019 году, наконец позволила экспертам из Польши провести осмотр обломком самолета, хотя «черные ящики» изъять не позволили.

Возможно российские спецы просто привели обломки «в порядок». С другой стороны, либо «порядок» был так себе, либо никто там ничего не делал, ведь Польша расследование не прекратила.

Напротив, польское руководство в своих комментариях о Смоленской катастрофе стало куда жестче, а темпы расследования значительно ускорились.

В июле 2020 г. комиссия заявила, что во время ремонта в России в самолет Качиньского действительно заложили взрывчатку, а конкретно — тротил. Эту информацию подтвердила лаборатория в штате Орегон. А польской и британской лабораторией были зафиксированы следы пентрита и гексогена.

В сентябре государственная прокуратура направила в райсуд Мокотува ходатайство о временном аресте трех диспетчеров, которые дежурили 10 апреля 2010 года в Смоленске—Северном.

Это серьезная заявка поляков на более ожесточенное противостояние с Москвой, которое, судя по данному 24 февраля Мацеревичем обещанию предоставить подробный отчет к 11—й годовщине, начнется как раз с апреля текущего года.

Кто стоял за взрывом, Мацаревич и его эксперты не знают. По их словам, ответственных установят в прокуратуре.

Понятное дело, что на поиски организаторов и исполнителей уйдут годы. Но и до тех пор будет весьма «весело».

В перспективе новый отчет означает, что Россию ждет волна исков со стороны Польши. И по очень серьезному поводу.

Это еще один фронт давления на Кремль, в том числе в международных судах, наряду с исками Украины. И Польша будет в дамках.

Владислав Гирман, newssky.com.ua

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