Минск молодости нашей. Прогулка вокруг цирка

Лауреат многочисленных международных анимационных фестивалей, заслуженный деятель искусств Беларуси, профессор кафедры дизайна Института современных знаний имени Широкова — это официальные титулы Игоря Волчека. А кроме того пианист, композитор, художник, поэт, скульптор, мультипликатор и, как говорят о нем друзья, просто замечательный парень с потрясающим чувством юмора.

Вот с таким неординарным человеком Naviny.by отправились на очередную прогулку по Минску. На этот раз — вокруг цирка.





В Минск за красным «Орленком»

Семья архитектора Виктора Волчека приехала в Минск из Ташкента в 1953 году. Виктора Матвеевича, к тому времени известного архитектора, в белорусскую столицу пригласил Владимир Адамович Король, председатель Госстроя БССР. Они были знакомы еще по учебе в Ленинграде в Академии искусств.

— К семи годам у меня в Ташкенте были друзья, и уезжать куда-то не хотелось. Однако у папы нашлись весомые аргументы. Во-первых, говорил он, в Минске очень красивые девушки, а это же очень «важно» для семилетнего парня, во-вторых, здесь самая вкусная картошка, а еще — снег. И самый важный аргумент — в Минске выпускают красный велосипед «Орленок». Это была моя мечта! Уже в Минске можно было купить бордовый велосипед Шауляйского завода, но я готов был ждать, но только именно красный. И мне его купили!

Сперва семья поселилась в Городищах на даче Владимира Короля, а новый 1954 год уже встречали в своей квартире в доме на углу улиц Ленина и Маркса.











Окно с цветами - квартира детства Игоря Волчека

— Мы ходили смотреть, как строится дом, и в первый же такой визит я нашел там «нулевой» браунинг. Все мальчишки моего поколения в то время расхаживали с боевым оружием. Найти его в послевоенном Минске не проблема. Вскоре нас разоружили: тем, кто добровольно сдавал оружие, выдавали годовой пропуск на бесплатное посещение музея истории Великой Отечественной войны.

Впервые музей истории Великой Отечественной войны открылся в октябре 1944 года в нескольких комнатах здания на площади Свободы, 23. О том, что он был в здании нынешнего Национального исторического музея, сведений очень мало. Между тем на сайте исторического музея написано, что «в ноябре 1965 г. ЦК КПБ постановил поменять музеи площадками: новое здание получил Белгосмузей Великой Отечественной войны, а Государственному музею БССР досталось здание дореволюционного банка по ул. К. Маркса, 12».



Национальный исторический музей. Фото gdetut.by

— Жить здесь было очень удобно. Буквально во дворе дома — институт «Белгоспроект», в котором папа работал главным архитектором проектов. Для детей здесь было раздолье: машины — редкость, на бульваре мы играли в футбол. А какой двор! В каждом доме основательные, выложенные кирпичом подвалы, которые мальчишки, естественно, обследовали.

Теперь во дворе этого дома разместилось главное консульское управление МИД Беларуси. А «Белгоспроект» переехал в новое огромное здание на нынешнем проспекте Победителей, 23/1.



Игорь Волчек во дворе дома своего детства

— Но вообще Минск 1953 года был очень послевоенным городом. Уже были видны основные очертания нынешнего проспекта Независимости на участке от Главпочтамта до Круглой площади. По большей части это выглядело так, что есть красивая парадная сторона, а за ней разрушенные в войну здания. Часть проспекта от Круглой площади (нынешняя площадь Победы) и до парка Челюскинцев выглядела так, что здания Академии наук, института физкультуры, клинического городка (территория нынешней первой больницы, состоявшей из нескольких одно-двухэтажных зданий), радиозавода, главного корпуса Политехнического института (ныне БНТУ) стояли в окружении чудом сохранившихся деревянных одноэтажных домов.



Сегодня это площадь Якуба Коласа. Фото pаstvu.com

Ковры в школе не роскошь, а средство звукоизоляции

Республиканская музыкальная школа-десятилетка при Белорусской государственной консерватории им. Луначарского (теперь Республиканская гимназия-колледж при Белорусской государственной академии музыки), в которую пошел учиться Игорь Волчек, находится в пяти минутах ходьбы от дома детства.

— Школа, прежде всего, примечательна сильнейшим педагогическим составом. Ученики — элита белорусской музыки. Здание школы — бывший дом губернатора, поэтому планировка была анфиладная, то есть несколько комнат, последовательно примыкавших друг к другу. Между комнатами, то есть классами были двойные двери, для звукоизоляции. И это спасало нас от позора. Ведь если учитель выгонял из класса расшалившегося ученика, то чтобы оказаться в коридоре, нужно было пройти два-три класса, а значит, все увидят, что тебя выставили. Иногда было так, что нас между дверьми набивалось по три-четыре ученика.

Середину здания занимала огромная печь с кафельными изразцами, вокруг которой вилась литая чугунная лестница… Часть чердачного помещения приспособили под учебные классы, в основном под музыкальные.

И вся школа была в коврах и ковровых дорожках. Прежде всего для звукоизоляции. Благодаря такой особенности в школе мы ходили в тапочках и белых нарукавниках, поскольку парты были белые.

Еще до того, как стать домом губернатора, а в таком статусе здание прожило более ста лет, в нем размещалась иезуитская школа, которой появилась в начале XVIII века.



1932 год. Фото pаstvu.com



Конец 1940-х. Фото minsk-old-new.com

В 1968 году здание «выросло» на два этажа, в целом его существенно изменили.



1985 год. Фото minsk-old-new.com

Со временем историческое здание было признано аврийным и все занятия перенесли в пристройку. Прошлым летом завершился ремонт колледжа, который длился десять лет. Фасад здания специалисы восстановили по старым фото, насколько это возможно с учетом надстройки. Внутри в очередной раз все изменили, максимально приспособив помещения для учебного заведения.

Во время ремонта обнаружились фрески XVII-XIX веков и панно советского периода. Все это до поры прикрыли гипсокартоном, оставив возможность для реставрации.





— В старших классах мальчишки, и я в том числе, покуривали в туалете. И вот на перемене заходит в это помещение директор школы Израиль Григорьевич Герман. Он был абсолютно лысый и с красным цветом лица. Мы шутили, что от его присутствия сразу становится светлее. Внешне — очень сердитый, мы даже его побаивались, но знали, что в душе он очень добрый и с убийственным чувством юмора.

А теперь представьте такой монолог: “Ну!.. Кто здесь курит? О, Волчек!.. Куда ты торопишься? Постой, покури с директором. Еще только 15 минут урока прошло...”

Учебный процесс был построен так, что всё посвящалось музыке. Однажды я нечаянно подслушал, как Израиль Григорьевич ругал учителя математики, мол, мы здесь не Киселевых и Лобачевских (авторы учебников по математике) готовим, а музыкантов. Поэтому “он на фортепиано должен играть, а не формулы учить”. Мы действительно много отдавали времени музыке: дома занимались за инструментом не менее двух-трех часов. И при этом выкраивали время на мальчишеские радости — футбол, коньки, разного рода экспедиции по городу.

Рядом со школой — консерватория, которую наш герой окончил в 1970 году.





Студенческие годы Игоря Волчека пришлись на время стиляг, увлечения джазом и «Битлз».

— Брюки-дудочки, набриолиненные прически — всё это мы прошли. Как и конфликты с теми, кому наш внешний вид не нравился. Одежду покупали у фарцовщиков либо у тех, кто имел возможность выехать за границу. У них же мы приобретали диски с западной музыкой, в первую очередь джаз и «Битлз». Это был настоящий дефицит! Понятно, что в СССР эти диски появлялись полулегально и не сразу после выхода. Я дружил с братьями Дайнеко — Геной и Валерой. Гена — потрясающий джазовый пианист, а Валера обладал не только абсолютным слухом, но и феноменальной памятью, благодаря которой буквально с первого раза запоминал и мелодию, и слова. По ночам мы собирались втроем, и Валера, аккомпанируя себе на гитаре, пел для нашей компании новые композиции «Битлз».

Минские стиляги прогуливались по Броду — так сокращенно от Бродвея называли главный проспект столицы, вернее, его отрезок от Главпочтамта до Круглой площади.

— Вечером все, не только стиляги, надевали всё самое лучшее и выходили прогуливаться в центр города. Болоньевые плащи, нейлоновые рубашки, белые такие до синевы… Весь Минск так ходил. Была совершенно другая культура поведения у людей. Со временем, к сожалению, многое ушло… А ведь были времена, когда в троллейбусе или автобусе уступали места не только старикам и детям, но и всем женщинам, независимо от возраста. Мужики ехали стоя.

А за углом «консы», как студенты называли консерваторию, — здание Минского облисполкома, которое проектировал Виктор Матвеевич Волчек. Теперь это здание является памятником архитектуры.

— Наиболее сохранившаяся часть этого здания — фасад, — говорит сын архитектора. — Внутри, насколько мне известно, много что осовременили, например, спрятав лепнину под навесными потолками.





Впрочем, такие проекты были не совсем типичны для Виктора Волчека. В Беларуси он больше работал в монументальном жанре. Он — автор множества памятников, самые масштабные из его работ — памятник на братской могиле воинов польской дивизии имени Тадеуша Костюшко в деревне Ленино Могилевской области, памятник жертвам фашистского концлагеря в Масюковщине, памятник погибшим воинам на 9-м километре Московского шоссе. Виктор Волчек входил в творческую группу, работавшую над мемориализацией Брестской крепости.

Дальше идем по Интернациональной. Когда-то здесь была библиотека имени Пушкина.



Библиотека размещалась в крайнем здании справа

— Это было местом паломничества детей. Мы здесь брали книги, и в школьной библиотеке тоже. При том, что и дома у нас было много книг. Хотелось прочесть всё, что только возможно. Читали очень быстро. Жаль, что сейчас книги заменяются гаджетами. Когда читали книги, развивалось воображение. Теперь компьютер сразу навязывает виртуальный ряд. Нет простора для собственного воображения.

В более зрелом возрасте нашим местом тусовок была библиотека Ленина. Я не противник новых технологий, интернета. В нем можно найти ответ на любой вопрос. Но чтобы вопросы появились, нужно знать, что спрашивать, понимать…

Теперь имя Александра Пушкина носит Минская областная библиотека, расположенная на улице Гикало, 4.

Спускаемся вниз по Интернациональной и идем к музею Янки Купалы. Это здание проектировал отец Игоря Викторовича в соавторстве с Иваном Володько. Музей построен на месте дома Янки Купалы, разрушенного в годы войны. Открытие музея в новом здании состоялось в ноябре 1959 года. А начинал он свою работу в 1944 году, в недавно освобожденном Минске, все в том же здании на площади Свободы, 23. Основателем и первым директором музея была вдова поэта — Владислава Францевна Луцевич.









Когда Свислочь выходила из берегов

Через парк Янки Купалы выходим к набережной Свислочи, переходим проспект и вот мы в парке имени другого литератора — Максима Горького.





— Это было любимое место наших тусовок. Во времена моего детства зимы были морозные и снежные. Если не изменяет память, то когда на улице от минус 24 градусов, детям запрещалось ходить в школу, чтобы не замерзли. Для нас это были дополнительные каникулы, которые мы проводили на катке в парке. Чтобы было теплее, нас научили на носок накручивать газету и только тогда надевать коньки.

Когда мы приехали в Минск, Свислочь в районе парка Горького еще не имела бетонного ограждения. Весной, когда сходил снег, река разливалась так, что мы до Круглой площади ходили на самодельных плотах, «открывали земли», под впечатлением прочитанных книг Фенимора Купера, Майна Рида, Жюля Верна.

Бетонные ограждения берегов Свислочи на этом участке появились в 1957 году, прошлым летом их заменили на новые.





А еще парк Горького славился цирком шапито. Он был построен в 1930 году в Городском саду (так тогда назывался парк Горького) и вмещал 1200 зрителей. В первые дни войны цирк был разрушен во время бомбардировки. В 1946 году началось восстановление цирка на прежнем месте.

— В свободные от представлений времени оркестр давал концерты. В нем играли репатрианты, известные как шанхайцы. Благодаря им у меня появился интерес и тяга к джазу. И было это в довольно раннем возрасте, лет 10-11. Оркестром цирка в то время руководил Борис Райский — будущий народный артист БССР.

Но кто такие «шанхайцы»? Это дети тех, кто после революции 1917 года оказались в эмиграции или на строительстве Китайско-Восточной железной дороги. Там была огромная русскоговорящая диаспора и два джаз-оркестра.

«А после войны все музыканты получили из Посольства СССР листовки-приглашения с профилем вождя и призывом “Родина ждет вас!” — и собрались в дорогу. Оркестр Олега Лундстрема гостеприимная родина сунула на Волгу, в Казань, а коллектив под управления Бориса Райского запихнула в барак — заброшенную школу в пригороде Кемерово. Никого не пустили в европейскую часть страны! // Ну а потом… потом для некоторых приехавших был ГУЛАГ, тем более, что Сибирь — вот она, рядом. <…> Во время “оттепели” оркестр перебрался в Европу, в Ригу, а потом навсегда уже осел в Минске…» — так пишет о маэстро Райском режиссер Владимир Орлов в своей книге «Магия белого экрана».

Любопытно, что в Беларуси первый джазовый коллектив, к тому же имевший статус Государственного джазового оркестра БССР, появился в 1940 году, руководил им Эдди Рознер — берлинской еврей, в 1933 году перебравшийся из Германии в Польшу, а через шесть лет — в БССР. В годы Великой Отечественной войны джазмены давали концерты на фронте. В 1944 году Эдди Рознер был удостоен звания заслуженного артиста БССР. В оркестре Рознера играл Юрий Бельзацкий, который позже сделает блестящую музыкальную карьеру. Свой же последний джаз-бэнд Эдди Рознер организовал в Гомельской филармонии в 1971 году. В начале 1973 года музыкант уехал на родину — в ФРГ, где умер через три года. Заслуженный артист БССР похоронен в Западном Берлине.

Первый цирк после войны построили в Минске

По набережной парка Горького идем к Белгосцирку. Здесь четыре года в оркестре играл Игорь Волчек. После окончания консерватории молодого человека распределили на работу в Пединститут. Теперь это Белорусский государственный педагогический университет, который начинал свою историю с 1914 года, когда в губернском Минске открылся учительский институт. В 1921 году он преобразовался в Минский институт народного образования, а через год стал педагогическим факультетом БГУ.

История же здания такова: оно было построено в 1930 году на улице Советской и сперва было главным корпусом БГУ.



Главный корпус БГУ, 1934 год. Источник — Ілья Куркоў «Мінск незнаемы 1920-1940»

С 1931 года вуз обрел самостоятельность и стал называться Белорусским государственным высшим педагогическим институтом. Более полувека, с 1936 по 1993 год он назывался Минский государственный педагогический институт им. А.М. Горького. Именно так по привычке его до сих пор называют минчане старшего и среднего возраста. С 1993 году вуз получил статус Белорусского государственного педагогического университета, а в 1995-ом присвоено имя народного поэта Беларуси Максима Танка.

Во время войны здание сильно пострадало, его восстановили, а позже сделали пристройку.



1960-е. Источник — minsk-old-new.com

Уже много лет историческое здание спрятано за новостройкой-высоткой.



Фото justarrived.by

Но мы отвлеклись от цирка, который славился и своим оркестром. Руководил им в то время ныне народный артист Беларуси Михаил Финберг — однокурсник Игоря Волчека.

— В этом оркестре мне довелось поработать два года с шанхайцами. Музыканты шикарные! Они, конечно, после всех перипетий судьбы не сразу открывались новому человеку, держались замкнуто...

Именно здесь я научился дисциплине и бережному отношению к государственному имуществу. За полчаса до представления музыканты обязаны были быть на своих местах в оркестровой яме, которая размещалась на балконе.

В этой работе были свои минусы — месяцами одна и та же программа. А новогодние елки… Три представления в день! Конечно, музыканты немного шалили. Кто-то подойдет посмотреть, что же там коверный творит на арене. В это время коллега положит какую-нибудь игрушку, издающую далеко не музыкальные звуки, когда на нее садятся… “Плюшки” в этой работе — заграничные гастроли. Они длились два-три месяца, где музыкантам выдавали неплохие суточные. В первую очередь музыканты, особенно духовики, копили на хороший инструмент и покупали его за границей.

Строительство в Минске здания цирка на 1667 мест началось в 1954 году и завершилось через пять лет. И это было первое послевоенное здание цирка в СССР!



1960-е. Фото pastvu.com

В 2008—2010 годах прошла масштабная реконструкция здания цирка. Его существенно расширили — появилось место для технических служб, комфортных современных гримерок, репетиционного зала и даже своей ветлечебницы. Кассы и вовсе вынесли в отдельное здание рядом с основным.

Интерьер цирка оформили в стилистике 50-х годов.





Дорогие сердцу места и люди

В 1979 году Игорь Волчек поступил на Высшие режиссерские курсы Госкино СССР. Мир кино увлекал его с детства. Теперь в это трудно поверить, но тогда люди ночами стояли в очереди, чтобы купить билеты в «Центральный» или «Победу».

У семьи Волчек первыми во всем подъезде появился телевизор.

— Это был один из первых телеприемников марки «Беларусь». Первые телетрансляции в Беларуси начались в 1956 году. Вещание длилось несколько часов. Все соседи приходили к нам со своим стульями, устраивали коллективный просмотр. А вместо попкорна мама готовила всякие интересные и вкусные угощения.

А еще был кинотеатр прямо в своем квартале — пробежав по двору, через арку можно было попасть в «Детский», расположенный на первом этаже жилого дома по улице Энгельса.

— Мультфильмы и приключенческие фильмы — такие, как «Тайна двух океанов» — смотрели по десять раз…

Теперь на этой площадке малая сцена Купаловского театра.





— Поступление на курсы — авантюра чистой воды. Если бы знал, что на одно место претендует 74 человека, у меня не хватило бы духа туда ехать. Решил поступать сам по себе, но вместе со мной сдавала экзамены девушка, имевшая целевое направление, но не прошедшая творческие испытания. Таким образом, целевое место от БССР перенаправили на меня, не оповестив об этом. А дальше всё пошло как-то не так. Планировали в Москве открыть студию молодых аниматоров, а я выбрал именно этот вид киноискусства, потому что анимация начинается там, где заканчиваются возможности игрового кино. Анимация — это не только мультфильмы для детей. Это самостоятельный, глубокий вид искусства, и этим он интересен!

Так вот: после окончания курсов меня отозвали в Минск отрабатывать «целевое» назначение. Приехал, и пять лет мне не давали снимать фильмы на киностудии «Беларусьфильм».

В декабре 1924 года по решению правительства было организовано Государственное управление по делам кинематографии и фотографии «Белгоскино». Любопытная деталь: дом, в котором провел детство будущий знаменитый режиссер, находится рядом с местом расположения довоенного здания «Белгоскино». Оно сильно пострадало в годы немецко-фашисткой оккупации, было перестроено и теперь в нем находится посольство Великобритании.



Источник — Ілья Куркоў «Мінск незнаемы 1920-1940»



Фото ukrnovyny.com

Первый белорусский художественный фильм «Лесная быль» вышел на экраны в 1926 году. При том, что студия художественных фильмов «Советская Беларусь» с 1928 по 1939 год находилась в Ленинграде.

С 1946 года киностудия называется «Беларусьфильм». Нынешнее здание киностудии было построено в 1960 году, в нем начали работу объединения художественных фильмов; документальных «Летопись» и телевизионных «Телефильм»; мастерская мультипликационных фильмов. Студия анимационных фильмов работает более 40 лет.



Источник — arhplan.ru





А Игорь Волчек «пятилетку» без кино отработал в ансамбле «Зодчие». В те времена репетиционная база коллектива находилась в здании института «Белпромпроект» на площади Свободы, 17. Это первая высотка в исторической части города, на Немиге. С нее и началось стирание с лица города аутентичных домов и тихих, уютных улочек.



Источник — pаstvu.com

Группа «Зодчие» образовалась в 1967 году в политехническом институте. «Зодчие» среди прочего известны тем, что впервые, еще до «Песняров», исполнили песню «Касіў Ясь канюшыну», естественно, в своей обработке. Они были популярны в Беларуси и даже в свое время получили известность в СССР благодаря участию в конкурсах, записям на телевидении. Белорусские «Зодчие» выступали на одних площадках и с кумирами 70-х — Валентиной Толкуновой, Валерием Ободзинским, Львом Лещенко, Геннадием Хазановым.

С середины 70-х количество концертов у «Зодчих» сократилось. В 1988 году группа прекратила свое существование. Правда, в начале 2000-х бывшие участники собрались, чтобы дать несколько концертов.

Игорь Волчек рассказал о малоизвестной стороне выступлений этого коллектива:

— В первую очередь мы, как тогда говорили, обеспечивали культурные мероприятия «Белпромпроекта» — это и танцы, и концерты. А в другое время «Зодчие» колесили по всему СССР и играли на еврейских свадьбах. Знаете ли вы что это такое? Там самый почетный гость — тот, кто приходит последним, поэтому приглашенные долго собирались. А первыми приходили дети и старики, и вот часа два мы играли для них, потом уже начиналась свадьба.

В «Зодчих», конечно же, менялись музыканты. В коллективе было три «очевидных» и я. На каждой свадьбе обязательно находилась одна из гостей, которую интересовал только один вопрос — а я еврей или нет? Сомнения возникали в связи с тем, что, во-первых, музыкант, во-вторых, как и все остальные, что-то подпевал, в третьих — такой же костюмчик, как у остальных музыкантов.

Со школьной скамьи я рос и воспитывался в еврейской среде. У меня огромное количество друзей евреев, весьма достойных людей, чем я безусловно горжусь. Национальных проблем не было никогда. Для меня люди делятся на талантливых и бездарных, добрых и злых и т.д. Это идет из ташкентского детства, там был настоящий интернационал — узбеки, русские, казахи, евреи, белорусы. И для взрослых все дети были общими, то есть если я приходил с компанией, моя мама всех кормила, присматривала, и также вели себя другие родители.





Площадь Свободы, Немига для Игоря Волчека — не просто точки на карте города. Здесь любимая школа, консерватория, и мост, на котором он… отморозил ухо, провожая девушку.

— Лютая зима, а я в фуражке. Ухо замерзло так, что боялся дотронуться, казалось, что просто отломится. Когда пришел домой с перпендикулярно торчащим ухом, мама была в шоке.





Нынешнюю Немигу Игорь Волчек называет декорацией старого города. Бережная реконструкция помогла бы сохранить в городе атмосферное место, а теперь это всего лишь парадный новострой.

— У каждого есть своя граница Минска — это те места, где мы живем, работаем, где бываем, где живут наши друзья. Минск, наверное, самый быстрорастущий город. В 1961 году, когда мы переехали в квартиру возле киностудии «Беларусьфильм», это была окраина города. За нами — только обсерватория. Сейчас — практически центр города. Как-то, поехав по делам, я даже заблудился в новостройках на нынешних окраинах.

Тепло вспоминаю Ташкент, где родился и прожил первые семь лет. Недавно, кстати, был там. Увы, после землетрясения в городе не осталось ничего из времен моего детства.

К Белорусскому древу был привит в 1953 году, дал ростки и даже плоды.

Почти за 70 лет Минск стал родным и любимым городом. Здесь очень много дорогих моему сердцу мест и людей.