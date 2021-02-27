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Экс-главный тренер сборной США по спортивной гимнастике покончил с собой. За несколько часов до этого его обвинили в сексуальном насилии и торговле людьми
Источник материала: Партизан
Бывший тренер сборной США по спортивной гимнастике Джон Геддерт покончил с собой после обвинения в сексуальном насилии и торговле людьми.
Тело 63-летнего Геддарта было обнаружено спустя несколько часов после того, как прокуратура штата Мичиган выдвинула против специалиста 24 обвинения,
Геддерт был главным тренером женской сборной США на Олимпийских играх в Лондоне-2012.
Он владел тренировочным центром в Мичигане, где также работал врач Ларри Нассар, который в 2018 году был приговорен к 175 годам лишения свободы за сексуальное насилие.
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Экс-главный тренер сборной США по спортивной гимнастике покончил с собой. За несколько часов до этого его обвинили в сексуальном насилии и торговле людьми
Бывший тренер сборной США по спортивной гимнастике Джон Геддерт покончил с собой после обвинения в сексуальном насилии и торговле людьми.
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