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Экс-главный тренер сборной США по спортивной гимнастике покончил с собой. За несколько часов до этого его обвинили в сексуальном насилии и торговле людьми

27.02.2021 09:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Бывший тренер сборной США по спортивной гимнастике Джон Геддерт покончил с собой после обвинения в сексуальном насилии и торговле людьми.

Тело 63-летнего Геддарта было обнаружено спустя несколько часов после того, как прокуратура штата Мичиган выдвинула против специалиста 24 обвинения, пишетТрибуна. 

Геддерт был главным тренером женской сборной США на Олимпийских играх в Лондоне-2012. 

Он владел тренировочным центром в Мичигане, где также работал врач Ларри Нассар, который в 2018 году был приговорен к 175 годам лишения свободы за сексуальное насилие.
 
 
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Бывший тренер сборной США по спортивной гимнастике Джон Геддерт покончил с собой после обвинения в сексуальном насилии и торговле людьми.
 
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