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Латушко записал эмоциональное видео
Источник материала: Партизан
Руководитель Народного антикризисного управления Павел Латушко записал эмоциональное видео.
В своем обращении он отметил, что «нам надо собрать волю в кулак», ведь «каждый из нас способен отыскать собственные причины для продолжения борьбы».
Латушко подчеркнул,
Он заверил, что каждый день помнит о политзаключенных.
«Могу ли я махнуть на них рукой, забыть, закрыть глаза на несправедливость? Мы не имеем права сдаваться, пока не увидим их на свободе. А увидеть их на свободе – это первый день новой Беларуси. Нам надо идти вперед. Нам страшно, больно, но мы сильные, потому что нас много, нас большинство. И мы не согласны с жестокостью и беззаконием. Мы все вместе отправились в этот путь, и только вместе мы дойдем до победы», — заявил Латушко.
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Руководитель Народного антикризисного управления Павел Латушко записал эмоциональное видео.
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