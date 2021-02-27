Минчане хотели подписать обращение к депутату, а получили штрафы и сутки

пишет ТГ-канал "Весна наблюдает", сообщил, что она сама предложила собрать подписи. Обращение затрагивало следующие вопросы: Парень, который был на приёме у депутата,ТГ-канал "Весна наблюдает", сообщил, что она сама предложила собрать подписи. Обращение затрагивало следующие вопросы:









1. Открытие границ страны на выезд;





2. Предоставление объективной статистики по COVID-19;





3. Использование мазута на ТЭЦ, из-за которого запах гари в Каменной Горке мешает местным жителям;





4. Наличие "Табакерок" в районе;





5. Благоустройство района.





Поставить подписи пришли около 10 человек. Их всех задержали. Во Фрунзенском РУВД на людей составили протоколы по известной статье 23.34 КоАП, а потом завезли всех в ИВС на Окрестина. Суды над задержанными прошли 26 февраля.





Елену Лобович, инвалида первой группы, оштрафовали на 870 рублей (30 базовых величин). Такой же штраф должна заплатить мать двоих детей 39-летняя Елена Шумейко.





Татьяна и Виталий Зайцевы, Сергей Барнюк, Дарья Шабан, Валерий Холодинский и Мария Баран осуждены на 15 суток каждый.