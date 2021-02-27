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Глава МВД: Угрожали сжечь мою машину, писали разное в подъезде

27.02.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Министр внутренних дел Иван Кубраков рассказал об угрозах, с которыми столкнулся он и члены его семьи.

Глава МВД: Угрожали сжечь мою машину, писали разное в подъезде

– Да, я и моя семья подвергались давлению. Была попытка влияния на ребенка в школе. Также угрожали сжечь машину, писали разное в подъезде, на почтовом ящике, оставляли записки и так далее. С этим столкнулись многие милицейские семьи. Мы реагировали очень быстро. Уже примерно в 70% случаев те, кто угрожал, оскорблял, установлены, их действиям дается правовая оценка, – сказал Кубраков sb.by.

Глава МВД добавил:

– Конечно, не скажу, что близкие не обращали внимания на происходящее. Переживали. Но ни жена, ни дети не сказали мне, что боятся.

Александр Лукашенко назначил Ивана Кубракова министром внутренних дел в конце октября прошлого года. Под его руководством МВД удалось жесткими действиями подавить мирные уличные протесты. Например, силовики зачистили «Площадь перемен», куда люди с цветами и свечами пришли отдать дань памяти погибшему Роману Бондаренко. 

Кубраков включен в санкционные писки Евросоюза и США за репрессии и запугивания, проводимую милицией после президентских выборов, в частности, за произвольные аресты и жестокое обращение с мирными демонстрантами.

Экс-руководителя ГУБОПиК, а ныне заместителя министра внутренних дел Николай Карпенков говорил: «И я скажу, что иногда домой придешь, спишь, а тебе снится голос Кубракова и его команды в эфире».

 
 
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Иван Кубраков рассказал об угрозах, с которыми столкнулся он и члены его семьи.
 
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