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Глава МВД: Угрожали сжечь мою машину, писали разное в подъезде
27.02.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Министр внутренних дел Иван Кубраков рассказал об угрозах, с которыми столкнулся он и члены его семьи.
– Да, я и моя семья подвергались давлению. Была попытка влияния на ребенка в школе. Также угрожали сжечь машину, писали разное в подъезде, на почтовом ящике, оставляли записки и так далее. С этим столкнулись многие милицейские семьи. Мы реагировали очень быстро. Уже примерно в 70% случаев те, кто угрожал, оскорблял, установлены, их действиям дается правовая оценка, – сказал Кубраков
Глава МВД добавил:
– Конечно, не скажу, что близкие не обращали внимания на происходящее. Переживали. Но ни жена, ни дети не сказали мне, что боятся.
Александр Лукашенко назначил Ивана Кубракова министром внутренних дел в конце октября прошлого года. Под его руководством МВД удалось жесткими действиями подавить мирные уличные протесты. Например, силовики зачистили «Площадь перемен», куда люди с цветами и свечами пришли отдать дань памяти погибшему Роману Бондаренко.
Кубраков включен в санкционные писки Евросоюза и США за репрессии и запугивания, проводимую милицией после президентских выборов, в частности, за произвольные аресты и жестокое обращение с мирными демонстрантами.
Экс-руководителя ГУБОПиК, а ныне заместителя министра внутренних дел Николай Карпенков
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Иван Кубраков рассказал об угрозах, с которыми столкнулся он и члены его семьи.
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