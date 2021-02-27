Новицкий: «Сейчас требовать от людей выйти на улицы – то же самое, что требовать выйти против Сталина в 1938 году»

Источник материала: Салiдарнасць

Автожурналист Дмитрий Новицкий рассказал «Салідарнасці», как оценивает теперешнюю ситуацию в стране и почему пока не видит перспектив по ее изменению к лучшему.





Фото facebook.com/zmicer.navicki

– Говорят, несмотря на отсутствие массовых акций, протестные настроения никуда не делись. А по вашим ощущениям, действительно ли это так?

– Все перешло в молчаливую форму протеста. Знаете, это можно сравнить с историей, когда рабы трудятся на плантациях, бряцают цепями, продолжают это делать с утра до ночи и до самой смерти, а по вечерам поют грустные песни, которые потом станут блюзом.

– Если недовольство продолжает существовать в молчаливой форме, нет ли угрозы, что со временем и оно потухнет и люди успокоятся?

– Не думаю. Больше денег в стране точно не станет, а как показал опыт многих лет, белорусов прежде всего волнует хлеб, возможность купить что-либо. Раньше иллюзия благосостояния поддерживалась за счет кредитования. По моим ощущениям, едва ли не 70% населения имело кредит в той или иной форме.

А теперь кредитов нет, денег становится все меньше, поэтому и недовольных будет становиться все больше.

– В начале зимы еще были прогнозы, что придет весна и возникнет новая волна протеста.

– Наверное, теперь такие прогнозы могут строить только люди, которые сидят за границей. Внутри страны я этого не вижу и не ощущаю. Я живу в небольшом населенном пункте и вижу: да люди недовольны, но ни один человек из них не выйдет сейчас на улицу. Потому что тактика власти по запугиванию, насилию и репрессиям сработала. Жаль, но это факт.

Люди не хотят терять работу, не хотят садиться на сутки и отправляться в тюрьму, не хотят, чтобы их избивали и пытали. Сейчас требовать от людей выйти на улицы – то же самое, что требовать от людей выйти против Сталина, например, в 1938 году.

– И как долго в Беларуси, на ваш взгляд, может продлиться эта ситуация?

– Возможно, всю нашу жизнь. Я уже говорил, что мы сейчас с вами живем в стране, сильно похожей на Чечню. У нас есть свой Рамзан Кадыров, которого подкармливают деньгами из центра (Москвы). И эта ситуация может длиться, пока у него хватит здоровья.

Наверное, теперь уже нужно ждать изменения ситуации в России – в Беларуси уже вряд ли что-то поменяется.

И мне кажется, что освободиться от контроля Кремля мы не сможем очень долго. Россия будет ослаблять нашу страну, покупать все подешевке. А когда экономический кризис достигнет апогея, они придут сюда с российским рублем. И как ни странно, многие белорусы обрадуются, скажут «класс».

Потому что зарплата будет в более стабильной валюте, а в пересчете на доллары она еще и вырастет: российские бизнесмены купят заводы и пообещают сравнять зарплаты с российскими. Многие здесь будут хлопать в ладоши и радоваться.

– Власти говорят, что в начале 2022 года может состояться референдум по изменению Конституции. Но смогут ли они провести его по прежней схеме? Президентские выборы показали, что вновь осуществить фальсификации будет непросто.

– Наоборот, это будет очень легко сделать. Люди сейчас боятся не то что протестовать, а надеть белый браслет на руку. Я был бы очень рад ошибиться. Но, мне кажется, силы протеста, которые находятся сейчас в Вильнюсе или Варшаве, попадают в ту теплую ванну, в которой Лукашенко лежал до президентских выборов.

Люди живут в иллюзии, что протест не сдулся, что все нормально. Блин, он не сдулся только на кухне, на которой люди скрепят зубами. Постойте на остановке общественного транспорта и спросите людей: выйдут ли они? Никуда они не выйдут, они даже на голосование по референдуму не пойдут. Потому что им доказали, что их мнение ничего не значит в этой стране.

– Что, на ваш взгляд, стоит делать в нынешней ситуации людям, переживающим за ситуацию в стране?

– Мне кажется, самое главное, как бы странно это не звучало, иметь хорошее настроение. Мрачный и депрессивный солдат – это плохой солдат. Но при этом нужно объективно оценивать ситуацию в стране, беречь себя и свою семью. Трудно давать советы, каждый за себя решает, что в его силах сделать.