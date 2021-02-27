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Коты Эрмитажа получат наследство от мецената

27.02.2021 09:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Коты Эрмитажа получат наследство от мецената

Традиционно коты привлекают к себе внимание в марте, но не все! Эрмитажные в почёте круглый год. Теперь они ещё и получат наследство.

Деньги животным завещал меценат из Франции. 3 тысячи евро потратят на улучшение жилищных условий музейных охранников. Коты стали жителями Эрмитажа еще во времена Петра I, но официальный статус защитников музея от грызунов приобрели только с указом Екатерины II.

Сейчас в Эрмитаже обитают 50 котов, у которых есть благотворительный счет, ветеринарные паспорта и даже свой официальный праздник — каждую весну в музее отмечают День эрмитажного кота. А недавно для их защиты утверждён Союз музейных котов.

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Традиционно коты привлекают к себе внимание в марте, но не все! Эрмитажные в почёте круглый год. Теперь они ещё и получат наследство. Деньги животным завещал...
 
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