Источник материала: ОНТ

В Армении набирает силу политический кризис! Оппозиция заявила о начале «решающих дней» для страны.

Ситуация обострилась после того, как премьер-министр Никол Пашинян заявил об увольнении руководства Генштаба Вооруженных сил и призвал своих сторонников выйти на улицы. В ответ на это военные потребовали отставки Пашиняна, а на улицы вышли не только его сторонники, но и противники.

По требованию оппозиции в ситуацию вмешался президент страны, которому в трехдневный срок предстоит ответить на ходатайство об увольнении представителя высшего командного состава. Армен Саркисян уже начал консультации со всеми сторонами конфликта.

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