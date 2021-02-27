Развелась, снялась для Playboy и делает карьеру на ТВ. Горячая Коукалова точно не скучает без биатлона

Источник материала: Tut.by

Многократный призер Олимпийских игр, обладательница Большого хрустального глобуса в сезоне 2015/2016 Габриэла Коукалова официально завершила спортивную карьеру в 2019 году. Хотя по факту Габи не выступала на Кубке мира уже с 2017-го. Длительное время биатлонистка решала вопросы со здоровьем, но так и не смогла вернуться в спорт. Зато теперь жизнь Коукаловой выглядит еще увлекательнее. Она строит карьеру на ТВ, участвует в «Танцах со звездами», налаживает личную жизнь и собирает средства на благотворительность (в том числе и при помощи откровенных снимков для Playboy).



Фото из инстаграма Габриэлы Коукаловой

Надлом на взлете и пропуск в счастливую жизнь

Габриэла Коукалова находилась на пике, когда здоровье начало давать сбой. В 2016-м она подняла над головой Большой хрустальный глобус, в 2017-м завершила сезон на второй строчке тотала.

Но накануне Олимпийских игр в Пхенчхане Габи пожаловалась на проблемы с икроножными мышцами, которые не позволили ей вовремя начать сезон. А потом и поехать на Олимпиаду. А потом и продолжить карьеру.

Коукалова долго не ставила точку и говорила поклонникам, что еще рассчитывает вернуться на гоночные трассы, но в 2019-м дважды чемпионка мира передумала.



Фото из инстаграма Габриэлы Коукаловой

Она называла решение о завершении карьеру очень тяжелым и благодарила партнеров по команде и болельщиков за совместный этап жизни. При этом одна из самых ярких биатлонисток последнего десятилетия сразу декламировала, что не собирается скучать «на пенсии».

— Я поняла, где настоящие ценности, которые имеют значение для моей жизни, а какие — нет. Внезапно я почувствовала радость и счастье, что мне не нужно больше выигрывать гонки. Я начала чувствовать эмоции от обычных вещей. Мнимая победа не обязательно дарит счастливую жизнь, — говорила Габи.

Так в 29 лет чешка начала новую жизнь без большого спорта.

Йога, дизайн и жара в «Танцах»



Фото из инстаграма Габриэлы Коукаловой

После завершения карьеры Коукалова не забросила спорт — заменила биатлон на йогу, бег, велосипед и конные прогулки. А еще практически сразу же окунулась в новые проекты.

Она с интересом начала пробовать себя в дизайне. Осенью 2019-го чемпионке мира предложили разработать дизайн памятных медалей в честь художника Альфонса Мухи, а во время карантина Габи вдруг увлеклась дизайном одежды.

Она с энтузиазмом приняла приглашение на проект «Танцы со звездами». Партнером сексуальной биатлонистки стал профессиональный танцор Мартин Прагр.



Фото из инстаграма Габриэлы Коукаловой

— Я немного танцевала в молодости, но меня не принимали из-за неподходящей одежды: я носила высокие боты и разные панк-вещи — теперь я понимаю, что это не совсем подходило для танцев, — рассказывала чешка.

Габриэла признавалась, что после биатлона и выполнения тяжелой физической работы ей было непросто снова почувствовать себя женственной и грациозной.

— На адаптацию потребовался где-то месяц, — отмечала Коукалова.



Фото из инстаграма Габриэлы Коукаловой

Зато на проекте спортсменке очень пригодились упорство, целеустремленность и физподготовка. Занятия по хореографии проходили шесть раз в неделю и длились по 6−8 часов. Коукалова даже подчеркивала, что из-за таких нагрузок вновь дали о себе знать ее старые проблемы с икроножными мышцами.

На протяжении всего шоу Габи и Мартин держались в фаворитах (в итоге заняли пятое место). Пара настолько органично смотрелась вместе, что в прессе даже стали писать о романе биатлонистки с ее партнером.



Фото из инстаграма Габриэлы Коукаловой

Подогревал интерес публики еще и тот факт, что муж Коукаловой, экс-бадминтонист Петр Коукал, ни разу не пришел на шоу, чтобы поддержать возлюбленную. Впрочем, Габриэла никак не комментировала эти слухи.

Благотворительность и фотосессия для Playboy

Она также продолжала заниматься благотворительностью и использовать свое имя для привлечения внимания к социальным вопросам.

Например, еще в 2014 году Коукалова вместе с Петром Коукалом снялись обнаженными, таким образом поддержав людей, борющихся с раком яичек.

Как оказалось, отцу Габи и самому Коукалу врачи ранее ставили такой диагноз.

— Мы боимся говорить об этом, даже использовать слово «яички». Мой отец никогда не ходил к урологу, — поясняла задумку откровенной фотосессии биатлонистка.



Фото из инстаграма Габриэлы Коукаловой

После завершения карьеры Коукалова стала чаще посещать благотворительные мероприятия. Например, на концерте в Чехии она поддержала людей с травмами спинного мозга, открыла в родном городе филиал детского центра развития для малышей. Некогда Габи и сама воспитывалась в таком учреждении.

Перед Новым годом-2021 Коукалова снова снялась обнаженной — на этот раз для журнала Playboy. И снова с благими намерениями. Дело в том, что красивые фотографии тела Габи украсили благотворительный календарь, средства от продажи которого пойдут на помощь людям с расстройствами пищевого поведения, а также в детский фонд самой Коукаловой.



Фото: Lenka Hatašová, Playboy

Биатлонистка подчеркнула, что этот фактор стал решающим, чтобы дать согласие на откровенную съемку.

При этом ее прельщала и эстетическая сторона вопроса.

— Знаю, что приличная обнаженная натура может быть очень красивой, и это один из самых востребованных видов искусства, — подчеркивала Габи.



Фото из инстаграма Габриэлы Коукаловой

С осени 2020-го Габриэла Коукалова также является ведущей на чешском ТВ. Она рассказывает телезрителям о главных новостях из мира бизнеса в программе Show Time — такое вот перевоплощение.

Развод и роман с близким другом

А что же все-таки с личной жизнью секс-символа биатлона? В сентябре 2020 года Коукалова объявила, что разводится с чешским бадминтонистом Петром Коукалом. Они прожили вместе четыре года, но «оказались слишком разными».



Фото из инстаграма Габриэлы Коукаловой

— Иногда бывает, что пути людей расходятся и каждый дальше идет своим. Это наш с Петром случай. Оказалось, что у нас разные представления о жизни. Возможно, мы поняли это слишком поздно, так как в начале отношений слишком мало жили вместе из-за спорта. Но за это время мы все равно получили много приятных моментов и положительных впечатлений, — сказала Габи в публичном заявлении.

Впрочем, уже в начале 2021-го 31-летняя Коукалова представила общественности своего нового бойфренда. Милошу 33 года, и работает он в сфере гастрономии. По словам биатлонистки, несколько лет они были близкими друзьями.



Фото из инстаграма Габриэлы Коукаловой

На вопрос, чем Милош подкупил яркую чешку, Габриэла ответила : эмпатией и вниманием.

— Он из тех, кто умеет слушать и принимает меня со всеми недостатками. Это очень раскрепощает, — сказала Габи. — А еще Милош очень внимательный и невероятно хорошо готовит. А я люблю поесть.

Коукалова призналась, что чувствует себя счастливой женщиной.

— У нас много общих интересов. Милош тяготеет к спорту и искусству, что также близко мне.



Фото из инстаграма Габриэлы Коукаловой

При этом чешка подчеркивает, что, учитывая прошлый опыт, «совсем не сторонник свадеб».

— Я бы точно не стала с этим спешить. Но определенно мы планируем общее будущее.