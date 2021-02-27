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Белый дом решит вопрос о санкциях против России в течение «недель»

27.02.2021 10:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Решение о новых санкциях США против России ожидается в течение «недель, не месяцев», заявила журналистам на брифинге представитель Белого дома Джен Псаки. По ее словам, специалисты должны изучить обвинения в адрес Москвы.


     

26 февраля президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон работает над тем, чтобы привлечь Россию к ответственности за присоединение Крыма. Он заявил, что США никогда не признают полуостров российским.

«В течение.недель, не месяцев. Это непрерывный процесс, и, как вы знаете, он включает не только изучение вмешательства в выборы 2020 года, но и наград, которые были выплачены (за убийство американцев в Афганистане.—“Ъ”), а также кибератаку SolarWinds. Есть несколько компонентов»,— сказала госпожа Псаки журналистам (цитата по сайту Белого дома).

По ее словам, США хотят дать время специалистам, чтобы изучить все эти вопросы. Президент США Джо Байден позднее примет решение, которое посчитает нужным, сказала представитель Белого дома. Россия эти обвинения отрицает.
 
 
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Решение о новых санкциях США против России ожидается в течение «недель, не месяцев», заявила журналистам на брифинге представитель Белого дома Джен Псаки. По ее...
 
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