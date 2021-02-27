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«Слитое» письмо КГК оказалось правдой. В Администрации президента признались, что думают, как заставить ИП «эволюционировать»
Источник материала: Партизан
Заместитель главы Администрации президента Дмитрий Крутой 25 февраля прокомментировал «слитое» ранее письмо КГК, в котором было предложено повысить налоги для индивидуальных предпринимателей и усилить ответственность за нарушения.
«Письмо КГК с предложениями по изменению системы налогообложения ИП получило большой резонанс в прессе. Полагаю, что все эти схемы ухода от налогов — точечные случаи несистемного характера», — заявил Дмитрий Крутой.
В то же время,
«Да, можно просто подправить законодательство, чтобы такие схемы ухода от налогов через ИП стали невозможны. Но, с другой стороны, возможно, пришло время для системных эволюционных изменений», — заявил чиновник.
«Сейчас идет большая консультационная работа, и моя задача — глубже понять сложившиеся здесь проблемы и обсудить конструктивные подходы по их решению. Наша цель — сформировать условия налогообложения, которые обеспечивали бы справедливую конкуренцию и стимулировали эволюцию бизнеса, переход от ИП к более сложным формам его организации и функционирования», — рассказал о перспективах Дмитрий Крутой на встрече с руководителями ведущих деловых ассоциаций.
Ранее Телеграф сообщил, что Комитет государственного контроля Беларуси предложил Министерству финансов повысить налоги с индивидуальных предпринимателей. Соответствующее письмо от 1 февраля опубликовал в своем телеграм-канале юрист Александр Жук. Официально власти его содержание и достоверность ещё не комментировали.
В «слитом» документе предлагается отменить единый налог для ИП и заменить его упрощенной системой налогообложения (УСН).
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«Слитое» письмо КГК оказалось правдой. В Администрации президента признались, что думают, как заставить ИП «эволюционировать»
Заместитель главы Администрации президента Дмитрий Крутой 25 февраля прокомментировал «слитое» ранее письмо КГК, в котором было предложено повысить налоги для...
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