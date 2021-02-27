«Слитое» письмо КГК оказалось правдой. В Администрации президента признались, что думают, как заставить ИП «эволюционировать»









«Письмо КГК с предложениями по изменению системы налогообложения ИП получило большой резонанс в прессе. Полагаю, что все эти схемы ухода от налогов — точечные случаи несистемного характера», — заявил Дмитрий Крутой.





пишет Телеграф, по его словам, власти сформировали «базу минусов функционирования института ИП». В то же время,Телеграф, по его словам, власти сформировали «базу минусов функционирования института ИП».





«Да, можно просто подправить законодательство, чтобы такие схемы ухода от налогов через ИП стали невозможны. Но, с другой стороны, возможно, пришло время для системных эволюционных изменений», — заявил чиновник.





«Сейчас идет большая консультационная работа, и моя задача — глубже понять сложившиеся здесь проблемы и обсудить конструктивные подходы по их решению. Наша цель — сформировать условия налогообложения, которые обеспечивали бы справедливую конкуренцию и стимулировали эволюцию бизнеса, переход от ИП к более сложным формам его организации и функционирования», — рассказал о перспективах Дмитрий Крутой на встрече с руководителями ведущих деловых ассоциаций.





Ранее Телеграф сообщил, что Комитет государственного контроля Беларуси предложил Министерству финансов повысить налоги с индивидуальных предпринимателей. Соответствующее письмо от 1 февраля опубликовал в своем телеграм-канале юрист Александр Жук. Официально власти его содержание и достоверность ещё не комментировали.





В «слитом» документе предлагается отменить единый налог для ИП и заменить его упрощенной системой налогообложения (УСН).