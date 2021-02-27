Источник материала: Хартия'97

Как водителю поставить инспектора ГАИ на место: в Беларуси появились новые нюансы 27.02.2021, 10:11

Начинающий действовать с 1 марта ПИКоАП внес разногласия по этому вопросу.

С 1 марта в Беларуси начинает действовать новый Процессуально-исполнительный кодекс РБ об административных правонарушениях. Недавно СМИ писали о тех изменениях в нем, которые коснутся водителей. Но на одном спорном вопросе журналисты abw.by решили остановиться отдельно.

Речь идет о части 2 статьи 6.12 ПИКоАП, в которой говорится:

По решению должностного лица органа, ведущего административный процесс, при производстве процессуальных действий могут применяться технические средства. Применение таких средств другими лицами допускается только с разрешения должностного лица органа, ведущего административный процесс.

Кто такие "другие лица" и почему они без разрешения не могут применять технические средства, под которыми, по всей видимости, подразумеваются в том числе аудио- и видеозаписывающие устройства? Попробуем разобраться.

Запретить или разрешить

Смоделируем ситуацию. Инспектор ГАИ составляет протокол или постановление в отношении нарушителя, то есть ведется административный процесс. Случайный прохожий снимает этот процесс на мобильный телефон. Инспектор ГАИ замечает это и обращается к снимающему (два варианта):

"Руководствуясь частью второй статьи 6.12 ПИКоАП, как должностное лицо органа, ведущего административный процесс, я запрещаю вам производить фото- и видеосъемку";

"Руководствуясь частью второй статьи 6.12 ПИКоАП, как должностное лицо органа, ведущего административный процесс, я разрешаю вам производить фото- и видеосъемку".

При варианте №2 инспектор обязан сообщить участникам процесса о принятом решении разрешить снимать процесс, сделать в протоколе отметку о применении технических средств и отразить показания этих технических средств.

В варианте №1 (запрет на ведение съемки) человек, снимающий административный процесс, обязан подчиниться и прекратить фиксировать действия инспектора. И если не выполнить требования, есть риск получить крупный штраф или отправиться под арест за неповиновение законному распоряжению должностного лица при исполнении им служебных полномочий.

Такое развитие событий предполагает новый ПИКоАП?

Кто такие "другие лица"?

Итак, в ч.2 ст.6.12 ПИКоАП говорится о том, что по решению должностного лица органа, ведущего административный процесс, при производстве процессуальных действий могут применяться технические средства.

Статья 1.4 ПИКоАП

18. процессуальные действия – предусмотренные настоящим Кодексом действия уполномоченных на то должностных лиц, производимые в ходе административного процесса...

При этом применение их "другими лицами" допускается только с разрешения должностного лица органа, ведущего административный процесс. Но вот четкой формулировки, кто такие эти "другие лица", новый ПИКоАП не дает.

В старом ПИКоАП все было проще (ст.10.4): "По решению должностного лица органа, ведущего административный процесс, а также по ходатайству участников административного процесса могут применяться звуко- и видеозапись, кино- и фотосъемка, использоваться научно обоснованные способы обнаружения, фиксации и изъятия следов административного правонарушения и вещественных доказательств". И речь здесь идет исключительно об участниках процесса, которые обязаны получать разрешение для фото- или видеофиксации действий должностного лица.

участники административного процесса – судья, должностное лицо органа, ведущего административный процесс, лицо, в отношении которого ведется административный процесс, защитник, потерпевший, законный представитель, представитель, секретарь судебного заседания (секретарь судебного заседания – помощник судьи), свидетель, эксперт, специалист, переводчик, понятой

Перечень участников определен точно и без лишних толкований.

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