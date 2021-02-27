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Фильм Навального о дворце Путина получил престижную премию

27.02.2021 10:17 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Фильм Навального о дворце Путина получил престижную премию

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  • 27.02.2021, 9:55
Фильм Навального о дворце Путина получил престижную премию

Расследование назвали одним из важнейших медийных событий последних лет.

Фильм-расследование Навального набрал более 113 млн просмотров на YouTube

"Центральным медийным событием января 2021 года и, возможно, последних нескольких лет" назвали снятый командой Навального фильм "Дворец для Путина" в жюри премии "Редколлегия". Заявление жюри опубликовано на сайте премии, сообщает dw.com.

Как сказано в тексте, "жюри премии "Редколлегия" особо отмечает фильм-расследование "Дворец для Путина. История самой большой взятки", сделанный Георгием Албуровым, Алексеем Навальным и Марией Певчих». "Отталкиваясь от ранее известных фактов, и архивных данных, авторы провели масштабное дополнительное расследование организационной и финансовой структуры, которая потребовалась для сокрытия истинных источников финансирования и реальных владельцев уникального сооружения", - подчеркивается в заявлении.

Фильм посмотрели более 26% россиян

Отмечается, что "раскрытая схема взаимоотношений финансовых доноров строительства обладает особой ценностью для дальнейших расследований, и уже была использована для развития темы другими медиа". Фильм, набравший более 113 млн просмотров в YouTube, "посмотрели - по самым консервативным и придирчивым подсчетам - более 26% взрослого населения России".

Независимая премия "Редколлегия" учреждена благотворительной организацией Sreda Foundation для поддержки свободной профессиональной журналистики в России. Члены жюри выбирают лауреатов ежемесячно. В состав жюри входят Дмитрий Бутрин, Максим Кашулинский, Дмитрий Колезев, Елена Мясникова, Элла Панеях, Сергей Пархоменко, Максим Солюс, Юлия Таратута и Максим Трудолюбов.

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