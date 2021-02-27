Источник материала: Хартия'97

Белорусские гостиницы и рестораны живут в финансовом кошмаре 2 27.02.2021, 9:40

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В секторе будто бы прошел экономический торнадо.

Флагманы всех отраслей экономики отчитались чиновникам за год. В секторе HoReCa будто бы прошел экономический торнадо, пишут banki24.by .

Международная аббревиатура HoReCa расшифровывается как Hotel, Restaurant, Catering/Cafe. Этим термином в мире обозначают сферу услуг гостеприимства и общепита — если кратко, то это услуги гостиниц и ресторанов.

В официальной белорусской классификации это «услуги по временному проживанию и питанию». Данные о финансовых результатах крупных и средних предприятий страны за год появляются в феврале следующего года. Поэтому далее мы будем рассказывать об итогах 2020-го в отрасли гостиниц и ресторанов.

Выручка флагманов HoReCa за 2020 год упала на 17,7% до 1,064 млрд BYN. Поскольку потребительские цены в прошлом году выросли на 5,5%, реальное падение выручки в рублях превысило 20%.

Прибыль отрасли от реализации фиксировалась в 2019 году. За 2020-й сектор HoReCa накопил убыток с продаж в размере 33,2 млн BYN. При таких условиях понятно, что и рентабельность была отрицательной. В 2020-м в среднем по сектору HoReCa она составила минус 3,1% против +5,1% годом ранее.

Среди гостиниц и ресторанов статорганы отметили рекордную долю убыточных организаций. За 2020 год такая доля составила 58,4% против 20,4% в среднем по реальному сектору.

Еще 30,7% флагманов HoReCa в 2020-м имели рентабельность продаж в пределах 0–5%. В целом доля убыточных и низкорентабельных компаний по отрасли достигла 89,1%.

Удельный вес предприятий с рентабельностью 20–30% составил всего 0,7%, а бизнесов с рентабельностью выше 30% статистика вовсе не показала. Конечный результат работы любой компании — это чистая прибыль либо убыток. Эта прибыль (убыток) складывается из прибылей (убытков) бизнеса от текущей, инвестиционной и финансовой деятельности с поправкой на налоги и сборы.

В 2020 году флагманы сектора HoReCa понесли чистые убытки в размере 416,7 млн BYN. Годом ранее чистая прибыль достигала 5,2 млн BYN. Убыток образовался из-за кратного роста потерь убыточных организаций отрасли — в 7 раз до 431,3 млн BYN. Вероятно, что картина по убыткам могла быть еще более печальной.

Однако по указу № 159 коммерческие предприятия (кроме банков и НКФО) получили право особого отражения курсовых разниц — со смещением на 2021—2022 гг. Суммарные долги гостиниц и ресторанов на 1 января 2021 года составили 2,104 млрд BYN.

За прошлый год они выросли на 28,2%. Обязательства были представлены в основном долгами по кредитам и займам. К началу 2021-го таковые достигли 1,705 млрд BYN (+30% за 2020-й).

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