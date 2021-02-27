|
Байден посоветовал Ирану быть осторожнее после удара США по Сирии
Источник материала: Хартия'97
Байден посоветовал Ирану быть осторожнее после удара США по Сирии
Действия Тегерана не останутся безнаказанными.
Действия Ирана не останутся безнаказанными, заявил президент США Джо Байден. Так он ответил на вопрос журналистов о том, какой сигнал Вашингтон хотел направить Тегерану своим авиаударом в Сирии, сообщает
«Вы не можете действовать безнаказанно. Будьте осторожны», — заявил он (цитата по Reuters).
ВВС США по приказу Байдена нанесли авиаудар по объектам сирийских ополченцев, которых поддерживает Тегеран, в ночь на 26 февраля. В Минобороны США заявили, что он носил оборонительный характер.
Газета Politico писала, что американскому авиаудару предшествовали несколько атак на американских военных в Ираке, предположительно, осуществленных проиранскими боевиками. В ходе одной из них у международного аэропорта Эрбиль погиб американский солдат, еще девять человек пострадали. Также один человек пострадал в ходе ракетного обстрела авиабазы Балад. Кроме того, в субботу, 20 февраля, две ракеты упали на территории «зеленой зоны» в Багдаде, недалеко от посольства США.
Как сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, удар ВВС США был нанесен по объектам ополченцев, расположенным у города Абу-Кемаль на сирийско-иракской границе. Два истребителя F-15 выпустили семь снарядов, в результате девять объектов были полностью уничтожены, еще два — сильно повреждены. Кирби заявил также, что у американских военных есть данные о потерях среди повстанцев, но не стал их приводить.
Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что при нанесении удара Вашингтон опирался на разведданные, предоставленные Ираком. Американская сторона сообщила также, что уведомила о предстоящем ударе Россию и партнеров по коалиции.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Действия Тегерана не останутся безнаказанными.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)