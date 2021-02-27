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В России закрыли месторождение «Газпрома» из-за масштабного пожара
Источник материала: Хартия'97
В России закрыли месторождение «Газпрома» из-за масштабного пожара
Месторождение находится далеко от населенных пунктов.
«Газпром добыча Надым» («дочка» «Газпрома)» приостановила работу на газовом промысле Юбилейного месторождения в Ямало-Ненецком автономном округе из-за пожара. Об этом
«На газовом промысле Юбилейного месторождения в Ямало-Ненецком автономном округе произошло возгорание на установке комплексной подготовки газа. Пострадавших нет. Добыча временно приостановлена», — говорится в сообщении.
В компании сказали, что вывели эксплуатационный персонал с территории промысла, а на месте происшествия работают пожарные. Возгорание удалось локализовать. На промысел выехали представители оперштаба и ремонтная бригада компании.
В пресс-службе указали, что месторождение находится далеко от населенных пунктов и угрозы для населения нет, ведется экологический мониторинг.
Ямало-Ненецкая природоохранная прокуратура организовала проверку по факту пожара. «В ходе проверки будут установлены обстоятельства произошедшего техногенного события, наступившие негативные последствия», — отметили в ведомстве.
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Месторождение находится далеко от населенных пунктов.
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