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В России закрыли месторождение «Газпрома» из-за масштабного пожара

27.02.2021 10:17 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В России закрыли месторождение «Газпрома» из-за масштабного пожара

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  • 27.02.2021, 9:23
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В России закрыли месторождение «Газпрома» из-за масштабного пожара

Месторождение находится далеко от населенных пунктов.

«Газпром добыча Надым» («дочка» «Газпрома)» приостановила работу на газовом промысле Юбилейного месторождения в Ямало-Ненецком автономном округе из-за пожара. Об этом РБК сообщила служба по связям с общественностью и СМИ компании.

«На газовом промысле Юбилейного месторождения в Ямало-Ненецком автономном округе произошло возгорание на установке комплексной подготовки газа. Пострадавших нет. Добыча временно приостановлена», — говорится в сообщении.

В компании сказали, что вывели эксплуатационный персонал с территории промысла, а на месте происшествия работают пожарные. Возгорание удалось локализовать. На промысел выехали представители оперштаба и ремонтная бригада компании.

В пресс-службе указали, что месторождение находится далеко от населенных пунктов и угрозы для населения нет, ведется экологический мониторинг.

Ямало-Ненецкая природоохранная прокуратура организовала проверку по факту пожара. «В ходе проверки будут установлены обстоятельства произошедшего техногенного события, наступившие негативные последствия», — отметили в ведомстве.

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