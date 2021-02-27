ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Представитель ЕС заявил о подготовке новых санкций против режима Лукашенко

27.02.2021 10:17 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Представитель ЕС заявил о подготовке новых санкций против режима Лукашенко

2
  • 27.02.2021, 9:17
  • 1,326
Представитель ЕС заявил о подготовке новых санкций против режима Лукашенко

Беззаконие властей неприемлемо и должно прекратиться.

Европейский союз внимательно следит за тем, что происходит в Беларуси. В том числе за преследованиями правозащитников, представителей профсоюзов и адвокатов, а также за судами над журналистами. «Это должно прекратиться, это неприемлемо в Европе XXI века», — заявил tut.by пресс-секретарь внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

Стано отметил, что Евросоюз все так же решительно осуждает репрессии, проводимые белорусскими властями после выборов в августе 2020-го.

«Неприемлемое преследование правозащитников, работников СМИ, представителей профсоюзов и адвокатов в последние дни и недели усилилось. Мы увидели это при вынесении приговора двум журналисткам «Белсата» Дарье Чульцовой и Катерине Андреевой, которых по необоснованным обвинениям лишили свободы на 2 года. Мы также видим суды над другими журналистами».

ЕС расценивает это как продолжающееся запугивание и попытки властей заставить замолчать журналистов и работников СМИ, которые «просто выполняют свою работу».

«Усилия властей явно направлены на то, чтобы помешать белорусскому народу получать информацию, — и это недопустимо, — отметил Петер Стано. — Мы призываем власти Беларуси прекратить ущемление прав и свобод человека (в том числе свободу прессы), прекратить злоупотреблять законом и использовать судебную систему для запугивания журналистов».

Вместо всех этих контрпродуктивных действий и запугивания, считает Евросоюз, власти должны действительно сосредоточиться на запуске общенационального диалога, чтобы разрешить текущий кризис в стране.

«Чтобы желания и запросы населения действительно отражались в том, как управляется страна», — заявил представитель ЕС.

Евросоюз напомнил, что они внимательно следят за растущим притеснением людей и гражданского общества со стороны властей.

«Европейский союз предельно ясен: это должно прекратиться, это неприемлемо в Европе XXI века. Мы уже ввели санкции в отношении более 80 человек, а также 7 организаций за их участие в широкомасштабном нарушении основных свобод в Беларуси, притеснении людей, фальсификации выборов. Мы как ЕС рассматриваем возможность принятия других санкций, потому что будем поддерживать белорусский народ в его законном стремлении к демократии, помогая гражданскому обществу и наказывая тех, кто отказывает белорусскому народу в его основных правах», — сказал Стано.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беззаконие властей неприемлемо и должно прекратиться.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Проехать по лесной дороге можно и «без оснований». Гомельчане рассказали о «дырах» в закрытой на карантин границе с Россией
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
27.02.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by