На ТНТ показали пародию на Владимира Соловьева и Дмитрия Киселева. Но потом скетч удалили

Источник материала: Салiдарнасць

«Однажды в России» — пародийное шоу, которое показывают на ТНТ. 21 февраля вышел 17-й эпизод седьмого сезона шоу, в котором комик Азамат Мусагалиев пародирует Владимира Соловьева; а еще в скетче появляются пародии на Дмитрия Киселева, Ольгу Скабееву и Артема Шейнина.

Через несколько дней с ютьюба удалили скетч о пропагандистах, а из онлайн-кинотеатра Premier — весь выпуск целиком. Медуза рассказывает, что известно о ситуации.





«Однажды в России» существует с 2014 года и представляет собой набор юмористических скетчей о жизни в России. Среди прочего за семь сезонов в шоу появлялись скетчи о воображаемом интервью, которое у экоактивистки Греты Тунберг мог бы взять Владимир Познер, и даже пародии на Алексея Навального (в шоу его называют Подвальным). «Если вы оказались в ролике Подвального — значит, вы какой-то коррупционер! Поздравляем», — гласит анонс скетча о Подвальном.

Выходит шоу на телеканале ТНТ (принадлежит холдингу «Газпром-медиа»), а производством занимается Comedy Club Production. Шоу полностью доступно в онлайн-кинотеатре Premier (также принадлежащем «Газпром-медиа»); некоторые скетчи и выпуски — на официальном ютьюб-канале ТНТ.

В новом выпуске комики показали пародию на пропагандистов. Они утрированно хвалили Россию и ругали Америку

21 февраля на ТНТ показали 17-й выпуск седьмого сезона «Однажды в России». В официальной группе шоу его описали так: «Нам удалось собрать всех главных пропагандистов нашей страны в одном шоу!»

Всего 17-й выпуск длится 40 минут. Уже в начале главная звезда шоу, комик Азамат Мусагалиев, сообщает зрителям, что их ожидает пародия на Владимира Соловьева. Соловьева Мусагалиев называет «самым выносливым патриотом страны»: «Посудите сами: он может четыре часа любить Россию в интернете, потом перекурить — и еще три часа на телевидении».

Пародию на передачу «Вечер с Владимиром Соловьевым», которая выходит на телеканале «Россия 1», комики назвали «Вечер с Владимиром Соловьевым-Разбойниковым». В этом скетче сам Мусагалиев в роли Соловьева-Разбойникова рассказывает, что Бог выгнал из России Адама и Еву, но оставил в стране 145 миллионов добропорядочных россиян.

Также он представляет «коллег», которые делают Россию «самой непобедимой страной в телевизоре». В скетче появляются и другие комики — в ролях Артема Чуть Что Хватаю Зашейнина (пародия на ведущего Первого канала Артема Шейнина) и Оленьки Скарабеевой (отсылка к ведущей «России 1» Ольге Скабеевой).

Скетч длится шесть минут. Участники обсуждают любовь к России, низкие зарплаты и цены на нефть. Вот несколько цитат.

— Доллар по 80, низкие зарплаты — это ли не любовь?

— Коллеги, мы спорим, а у нас нефти до задницы, серьезно. Если всю нефть нашу разлить по планете, людям получится где-то до задницы.

— Наша страна — самая большая страна с запасами нефти, газа. И, конечно же, терпения.

Актер, пародирующий Дмитрия Киселева (он в шоу представлен как Киселеееев, с протяжной «е»), сравнивает Россию и США: «Россия и родина начинаются на „ро“. А Америка и анал начинаются на „а“. Совпадение? Не думаю!» — «Молодец, что никогда не думаешь, — говорит Соловьев-Разбойников. — Одни за океаном подумали, и что? Полстраны стали геями, полстраны — неграми».

«Смотрите меня каждый день по шесть часов на телеканале „Россия“! На канале, который превращается постепенно в мой круглосуточный подкаст», — заканчивает скетч Азамат Мусагалиев (он же Соловьев-Разбойников).

Выпуск удалили. На ТНТ так и не объяснили почему

25 февраля 17-й выпуск седьмого сезона шоу удалили из онлайн-кинотеатра Premier — на официальной странице шоу после 16-го эпизода сразу идет анонс 18-го. Также с официального ютьюб-канала ТНТ исчез скетч с Соловьевым.

При этом в группе шоу во «ВКонтакте» сохранился отрывок скетча про пропагандистов . В аккаунте шоу в инстаграме — тоже .

Сотрудник PR-службы ТНТ Семен Харизов в разговоре с «Медузой» подчеркнул, что именно он отвечает за маркетинговое сопровождение «Однажды в России». При этом он заявил, что не в курсе ситуации с удалением выпуска. Харизов пообещал «уточнить у коллег» этот вопрос, но потом перестал отвечать на звонки и сообщения «Медузы».

Глава PR-службы онлайн-кинотеатра Premier Ольга Волкова отказалась давать комментарии о причине удаления 17-го выпуска. Ведущий шоу Азамат Мусагалиев не ответил «Медузе» на вопрос, знает ли он, почему был удален сюжет.

В пресс-службе ТНТ и Comedy Club Production на запрос «Медузы» не ответили.