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Прогноз погоды на последний день зимы: мокрый снег и дождь

27.02.2021 10:27 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 фев – Sputnik. Мокрый снег и дождь ожидаются на большей части территории Беларуси в воскресенье, 28 февраля, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В последний день зимы будет облачно, в ночные часы – с прояснениями. Ночью местами пройдут небольшие осадки, утром и днем на большей части территории ожидаются мокрый снег и дождь.

Температура воздуха ночью от -4..+2℃, днем будет -1..+6℃. На западе республики столбик термометра поднимется до +8℃.

Ночью и утром местами будет слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный умеренный, местами порывистый.

 
Теги: Минск
 
 
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В дневные часы столбик термометра будет колебаться в районе от минус одного до плюс шести градусов, на западе - и вовсе будет плюс восемь.
 
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