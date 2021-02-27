Прогноз погоды на последний день зимы: мокрый снег и дождь

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 фев – Sputnik. Мокрый снег и дождь ожидаются на большей части территории Беларуси в воскресенье, 28 февраля, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В последний день зимы будет облачно, в ночные часы – с прояснениями. Ночью местами пройдут небольшие осадки, утром и днем на большей части территории ожидаются мокрый снег и дождь.

Температура воздуха ночью от -4..+2℃, днем будет -1..+6℃. На западе республики столбик термометра поднимется до +8℃.

Ночью и утром местами будет слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный умеренный, местами порывистый.