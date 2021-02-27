Путин рассказал об уникальных возможностях вооруженных сил России

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 фев – Sputnik. Президент России Владимир Путин заявил об уникальных возможностях вооруженных сил РФ. Об этом говорится в поздравлении российского президента с Днем сил специальных операций.

Формирование Сил специальных операций как самостоятельной группировки сил ВС РФ началось в конце 2008 года в ходе крупномасштабной военной реформы. День Сил специальных операций РФ был установлен указом президента РФ Владимира Путина от 26 февраля 2015 года в знак признания заслуг этих недавно сформированных специальных подразделений в благополучном разрешении кризисной ситуации в Крыму весной 2014 года.

"Создание сил специальных операций стало ответом на вызовы времени, на серьезные изменения в характере военных угроз и способов ведения вооруженной борьбы. Вы успешно прошли сложные этапы формирования и боевого слаживания, опираясь на уникальную школу отечественного спецназа, на самые современные подходы к стратегии и тактике воинского искусства", - сказал Путин.

По его словам, сегодня можно "с полным основанием сказать, что у России, у наших вооруженных сил есть уникальные возможности для решения задач особой важности и сложности, есть закаленные испытанные бойцы, готовые действовать в нестандартной обстановке в любой точке мира, если этого требуют интересы родины и ее безопасности".

"Вы не раз доказывали это, когда побеждали не числом, а умением, наносили разящие удары по террористам, рисковали собой, чтобы защитить мирных граждан. Вы всегда в постоянной боевой готовности. И, уверен, что достойно решите любую, даже самую сложную боевую задачу, потому что в рядах сил спецопераций служат смелые и решительные люди с несгибаемой волей, настоящие патриоты Отечества", - заявил президент.