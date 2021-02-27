ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Путин рассказал об уникальных возможностях вооруженных сил России

27.02.2021 10:27 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 фев – Sputnik. Президент России Владимир Путин заявил об уникальных возможностях вооруженных сил РФ. Об этом говорится в поздравлении российского президента с Днем сил специальных операций.

Формирование Сил специальных операций как самостоятельной группировки сил ВС РФ началось в конце 2008 года в ходе крупномасштабной военной реформы. День Сил специальных операций РФ был установлен указом президента РФ Владимира Путина от 26 февраля 2015 года в знак признания заслуг этих недавно сформированных специальных подразделений в благополучном разрешении кризисной ситуации в Крыму весной 2014 года.

"Создание сил специальных операций стало ответом на вызовы времени, на серьезные изменения в характере военных угроз и способов ведения вооруженной борьбы. Вы успешно прошли сложные этапы формирования и боевого слаживания, опираясь на уникальную школу отечественного спецназа, на самые современные подходы к стратегии и тактике воинского искусства", - сказал Путин.

По его словам, сегодня можно "с полным основанием сказать, что у России, у наших вооруженных сил есть уникальные возможности для решения задач особой важности и сложности, есть закаленные испытанные бойцы, готовые действовать в нестандартной обстановке в любой точке мира, если этого требуют интересы родины и ее безопасности".

"Вы не раз доказывали это, когда побеждали не числом, а умением, наносили разящие удары по террористам, рисковали собой, чтобы защитить мирных граждан. Вы всегда в постоянной боевой готовности. И, уверен, что достойно решите любую, даже самую сложную боевую задачу, потому что в рядах сил спецопераций служат смелые и решительные люди с несгибаемой волей, настоящие патриоты Отечества", - заявил президент.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава российского государства выразил уверенность, что военнослужащие спецподразделений решат любую боевую задачу.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Скиделе пьяный мужчина ломился в здание МВД с пистолетом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
27.02.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by