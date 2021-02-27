Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио "Страхи/Ошибки". Есть ли дружба между мужчиной и женщиной?

Допустим ли флирт в дружбе между мужчиной и женщиной? Какие правила необходимо установить в таких отношениях? Возможна ли дружба после секса? Вместе с кризисным, клиническим психологом Марией Зеленовой и семейным психологом Евгением Корчмареком разбираемся в парадоксе дружбы между мужчиной и женщиной.

2:05 Что такое дружба

4:45 Возможны ли любые романтические отношения без дружбы

7:20 Где и когда дружба переходит в романтические отношения

9:00 Что делать, если один из друзей "вдруг" почувствовал сексуальное влечение ко второму

12:20 Возможен ли флирт в такой дружбе

14:50 Как установить границы, которые не дадут дружбе перерасти во что-то большее

17:00 Как относиться к тому, что у вашего партнёра есть друзья противоположного пола

23:00 Есть ли дружба после секса

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