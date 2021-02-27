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Повышение Виктора Лукашенко как маневр по отвлечению внимания







С Томасом Бахом. Фото: noc.by

Чем Виктор Лукашенко мог прогневать отца?

Фото: sb.by

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Две версии, чем Виктор Лукашенко мог прогневать отца Путем маскировки руководитель страны подальше отодвинул от себя старшего сына.

В пятницу 26 февраля Виктор Лукашенко сменил отца на посту руководителя НОК, который тот занимал с 1997 года. Многие обратили на символизм события: после Лукашенко президентом вновь стал Лукашенко (в отличие от других структур НОКу разрешили сохранить пост руководителя под названием «президент»).О кадровой перестановке заговорили даже как о намеке, по какому пути в будущем в Беларуси может осуществиться транзит власти.Однако гораздо более важным событием стало обещание Лукашенко уволить старшего сына с поста помощника президента по национальной безопасности.UDF.BY разбирается, что могло стать причиной кадровых решений руководителя Беларуси.По факту Виктор Лукашенко и так был руководителем НОК – его отец занимал пост президента организации чисто символически.С рациональной точки зрения повышение старшего сына Лукашенко до президента НОК почти ничего не меняет. Он, как и отец, и другие руководители Национального олимпийского комитета находится под санкциями МОК. Из-за того, что спортсмены в Беларуси после президентских выборов-2020 подверглись политической дискриминацииМеждународный олимпийский комитет руководству НОК участие во всех своих мероприятиях, включая Олимпиаду.Трудно представить, что МОК вздохнет с облегчением после повышения Виктора Лукашенко. Скорее наоборот: международной организации («Томасу Баху и его банде», как выразился недавно Лукашенко) белорусские власти дали понять, что им плевать на ее мнение.Иначе и быть не могло: руководитель Беларуси известен тем, что любой шаг навстречу или компромисс рассматривает как слабость. Своим решением власти еще больше повысили вероятность того, что МОК допустит белорусскую делегацию на Олимпиаду в Токио только под нейтральным флагом.Но зачем же тогда Лукашенко ушел с поста руководителя НОК? Вероятно, ответ заключается в желании отвлечь внимание от намного более важного кадрового решения Лукашенко: увольнения сына с поста помощника президента по национальной безопасности, который тот занимал больше 15 лет.Руководитель Беларуси уже проворачивал такой трюк осенью прошлого года, когда отправил в отставку главу МВД Юрия Караева и госсекретаря Совбеза (недавнего руководителя КГБ) Валерия Вакульчика. Перевел их помощниками в регионы – якобы на «особо опасные участки». По сути это заявление было маскировкой: Караев и Вакульчик на новых должностях прозябают.Иными словами, напрашивается вывод: старший сын в чем-то провинился в глазах отца на должности помощника президента по национальной безопасности. Тем более, что еще в ноябре 2019 года Лукашенко говорил о нем: «Я пока не вижу человека, который исполнял бы эти обязанности».Что же старший сын сделал не так? Первая версия может быть аналогична той, почему были отправлены в «ссылку» Караев и Вакульчик. После возникновения массовых протестов в обществе их обвиняли в жестокости и нарушениях законов. Но вероятно, по мнению Лукашенко, они наоборот действовали недостаточно рьяно.И события это доказывают: МВД во главе с новым министром Иваном Кубраковым лишь усилило жестокость.Можно допустить, что и Виктор Лукашенко, курировавший такие спецподразделения как «Алмаз» и «Альфа», отказался действовать «без тормозов».Вторая версия может быть связана с догадкой, которую недавно опубликовал популярный российский телеграм-канал. «Незыгарь» написал, что в семье Александра Лукашенко серьезный конфликт: сыновья настаивают на том, чтобы отец покинул пост.«Незыгарь» не раз попадался на фейковой информации, трудно представить, что у канала есть источники в окружении Лукашенко, но в виде догадки появившееся сообщение вполне имеет право на жизнь.С момента политического кризиса Виктор Лукашенко в отличие от отца с автоматом по улицам не расхаживал, да и вообще публично не появлялся среди силовиков. Ему всего 45 лет, у него большая и дружная семья. Безусловно, старший сын должен думать о своем будущем, а чем дальше Лукашенко будет оставаться у власти, тем больше рисков может возникать для спокойной жизни его сыновей после ухода отца.