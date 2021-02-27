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Две версии, чем Виктор Лукашенко мог прогневать отца
Источник материала: UDF
О кадровой перестановке заговорили даже как о намеке, по какому пути в будущем в Беларуси может осуществиться транзит власти.
Однако гораздо более важным событием стало обещание Лукашенко уволить старшего сына с поста помощника президента по национальной безопасности.
UDF.BY разбирается, что могло стать причиной кадровых решений руководителя Беларуси.
Повышение Виктора Лукашенко как маневр по отвлечению внимания
По факту Виктор Лукашенко и так был руководителем НОК – его отец занимал пост президента организации чисто символически.
С рациональной точки зрения повышение старшего сына Лукашенко до президента НОК почти ничего не меняет. Он, как и отец, и другие руководители Национального олимпийского комитета находится под санкциями МОК. Из-за того, что спортсмены в Беларуси после президентских выборов-2020 подверглись политической дискриминации
Международный олимпийский комитет руководству НОК участие во всех своих мероприятиях, включая Олимпиаду.
Трудно представить, что МОК вздохнет с облегчением после повышения Виктора Лукашенко. Скорее наоборот: международной организации («Томасу Баху и его банде», как выразился недавно Лукашенко) белорусские власти дали понять, что им плевать на ее мнение.
Иначе и быть не могло: руководитель Беларуси известен тем, что любой шаг навстречу или компромисс рассматривает как слабость. Своим решением власти еще больше повысили вероятность того, что МОК допустит белорусскую делегацию на Олимпиаду в Токио только под нейтральным флагом.
С Томасом Бахом. Фото: noc.by
Но зачем же тогда Лукашенко ушел с поста руководителя НОК? Вероятно, ответ заключается в желании отвлечь внимание от намного более важного кадрового решения Лукашенко: увольнения сына с поста помощника президента по национальной безопасности, который тот занимал больше 15 лет.
Руководитель Беларуси уже проворачивал такой трюк осенью прошлого года, когда отправил в отставку главу МВД Юрия Караева и госсекретаря Совбеза (недавнего руководителя КГБ) Валерия Вакульчика. Перевел их помощниками в регионы – якобы на «особо опасные участки». По сути это заявление было маскировкой: Караев и Вакульчик на новых должностях прозябают.
Иными словами, напрашивается вывод: старший сын в чем-то провинился в глазах отца на должности помощника президента по национальной безопасности. Тем более, что еще в ноябре 2019 года Лукашенко говорил о нем: «Я пока не вижу человека, который исполнял бы эти обязанности».
Чем Виктор Лукашенко мог прогневать отца?
Что же старший сын сделал не так? Первая версия может быть аналогична той, почему были отправлены в «ссылку» Караев и Вакульчик. После возникновения массовых протестов в обществе их обвиняли в жестокости и нарушениях законов. Но вероятно, по мнению Лукашенко, они наоборот действовали недостаточно рьяно.
И события это доказывают: МВД во главе с новым министром Иваном Кубраковым лишь усилило жестокость.
Можно допустить, что и Виктор Лукашенко, курировавший такие спецподразделения как «Алмаз» и «Альфа», отказался действовать «без тормозов».
Фото: sb.by
Вторая версия может быть связана с догадкой, которую недавно опубликовал популярный российский телеграм-канал. «Незыгарь» написал, что в семье Александра Лукашенко серьезный конфликт: сыновья настаивают на том, чтобы отец покинул пост.
«Незыгарь» не раз попадался на фейковой информации, трудно представить, что у канала есть источники в окружении Лукашенко, но в виде догадки появившееся сообщение вполне имеет право на жизнь.
С момента политического кризиса Виктор Лукашенко в отличие от отца с автоматом по улицам не расхаживал, да и вообще публично не появлялся среди силовиков. Ему всего 45 лет, у него большая и дружная семья. Безусловно, старший сын должен думать о своем будущем, а чем дальше Лукашенко будет оставаться у власти, тем больше рисков может возникать для спокойной жизни его сыновей после ухода отца.
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Путем маскировки руководитель страны подальше отодвинул от себя старшего сына.
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