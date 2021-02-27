Как сделать маленький санузел красивым, стильным и функциональным - рекомендации дизайнера

Источник материала: Tut.by

Обладатели малогабаритных квартир знают: с дизайном интерьера на такой площади особо не разгонишься. Тем не менее даже из минимума «квадратов» всегда можно что-то выжать и сделать пространство стильным, уютным и функциональным. Как это сделать, рассмотрим на примере небольших санузлов, а практическими рекомендациями поделится арт-директор студии Dking Диана Перепелица.



Фото предоставлено студией Dking

Диана сразу уточняет: если санузел маленький, то его площадь можно увеличить за счет коридора либо объединения с ванной комнатой. Ну а если глобальной перепланировки не хочется, то расширить помещение можно хотя бы визуально.

— Оптимальным вариантом отделки стен является однотонный керамогранит, а также керамогранит с имитацией натуральных природных материалов. Правильный выбор оттенка для небольшого санузла способен визуально увеличить пространство.



Фото предоставила студия Dking

Светлые цвета в интерьере санузлов встречаются чаще, так как они делают пространство визуально светлее и просторнее. Плитку лучше выбирать большого и среднего размера. От мозаики, а также ярких фризов из плитки Диана рекомендует отказаться.

— Если решили комбинировать плитку, то лучше остановиться на двух цветовых решениях, так как при использовании большего количества цветов помещение будет смотреться перегруженным.



Фото предоставила студия Dking

Что касается технического лючка — лучше сделать лючок скрытого монтажа либо спрятать его за мебельными фасадами.

Теперь пара слов об унитазах. Диана рекомендует использовать подвесную модель со скрытой инсталляцией. Благодаря этому помещение смотрится чище, уборка становится легче, а также появляется возможность организации дополнительного места хранения над ней.



Фото предоставила студия Dking

Освещение также играет немаловажную роль в санузле. Не стоит ограничиваться одним небольшим точечным светильником, так как он не сможет хорошо подсветить все углы комнаты. Использование дополнительных подсветок для полок, зеркал и ниш придадут маленькому санузлу больше уюта.



Фото предоставлено студией Dking

На сегодняшний день существует большой выбор аксессуаров для ванных и санузлов в различных стилях и цветовых исполнениях. Аксессуары рекомендуем подбирать под цвет сантехники или плитки.



Фото предоставила студия Dking

Моветоном являются цветная пластиковая мебель, яркая плитка, а также плитка маленького формата с активным рисунком, изобилие громоздкого декора.