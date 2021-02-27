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Это еще не весна: синоптики предупреждают водителей о гололедице

27.02.2021 10:47 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Многие специалисты сходятся во мнении, что перемена погоды может негативно сказываться на дорожной обстановке. Как день жестянщика: внезапно стало скользко, а к этому оказались не готовы. Или обратная ситуация, когда, кажется, весна уже пришла. А по факту и мокрый снег в Минске местами валит, и на дорогах и мокро, и скользко.

Ощущение прихода весны, которое появилось у многих в последние дни, — это следствие теплой, даже чересчур теплой погоды, которая установилась в последние дни календарной зимы. В Белгидромете констатируют, что, к примеру, 25 февраля температура воздуха в целом по стране была на 6—11 градусов выше климатической нормы.

Но само по себе это не означает окончательного прихода весны. На сегодня передают облачную с прояснениями погоду, во многих районах возможны небольшие кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). На отдельных участках дорог гололедица — то, к чему нужно быть готовым водителям. Ветер северо-западный порывистый, местами по западу сильный порывистый. Температура воздуха максимальная днем +2...+7 градусов Цельсия, по юго-западу до +9.

В Минске облачно с прояснениями. Также небольшие кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Также на отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха днем +3...+5, вечером 0...+2.

Для понимания: прохладный воздух сейчас поступает со стороны Балтийского моря. Завтра, в последний день февраля, погода существенно не изменится, ночью местами, днем на большей части территории страны ожидаются кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Ночью и утром местами слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью –3...+2, днем +1...+6, по юго-западу до 8 градусов тепла.

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Теги: Минск
 
 
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