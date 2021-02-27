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Суд о взятках бобруйским чиновникам столкнулся с несуразицей в материалах дела

27.02.2021 10:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Несоответствие видео, сделанного оперативной съемкой, письменным материалам дела о взятках в Бобруйском горисполкоме выявилось 26 февраля во время очередного заседания Октябрьского райсуда Могилева.

Суд о взятках бобруйским чиновникам столкнулся с несуразицей в материалах дела
В получении взяток обвиняются бывший первый зампредседателя Бобруйского горисполкома Олег Ковель и экс-гендиректор УКПП ЖКХ «Бобруйскжилкомхоз» Петр Ярош, предполагаемый взяткодатель — директор ОДО «Бобруйскстройстиль» Дмитрий Петровский, пишет 6tv.by.

На прошедшем заседании суда при оглашении гособвинителем материалов дела говорилось об эпизодах взяток, вменяемых Петру Ярошу. К письменным документам были приложены компакт-диски с видеозаписями со скрытых камер оперативного наблюдения. Согласно описаниям, Петровский передавал Ярошу конфеты, однако на видео этого видно не было. Также в материалах дела указывается, что конфеты были переданы по просьбе Яроша, однако это никак не подтверждается разговором на видео, который вместе с тем обильно «приправлен» матерными словами.

В свою очередь Петр Ярош указывал, что у него с Петровским в то время, а это 2018-2019 годы, были дружеские отношения, поэтому ничего удивительного, что он принимал от него какие-то подарки. Но они, по словам экс-главы «Бобруйскжилкомхоза», никак не могли быть оплатой за какие-то услуги.

Смех в зале вызвали строчки в протоколе, согласно которым, фигурант якобы пересчитывает полученные деньги и слышен шелест этих пересчитываемых купюр. Однако на видео нет ничего подобного, и не слышно чего-то похожего на те звуки, которые услышали представители следственных органов. «Вообще ерунда какая-то», — отметила ведущая процесс судья Наталья Крашкина.

Она также высказала непонимание и некоторыми другими моментами в материалах дела. «Обвинение предоставляет доказательство, но я не понимаю, к чему оно относится», — сказала Крашкина. Представитель гособвинения затруднился прояснить ситуацию.

В свою очередь Петровский утверждал, что передаваемое Ярошу было платой за услуги.

Отметим, что во время процесса явно заметно неприязненное отношение к Петровскому со стороны двух других фигурантов и их родственников.

Напомним, что Ковелю и Ярошу инкриминировали ч.3 ст.430 УК (получение взятки). Петровский обвиняется по ч.1 ст.431 УК (дача взятки). По поступившей «Магілёўскаму рэгіёну» информации, в данном деле около 30 эпизодов преступной деятельности. Следователи КГБ обвинили Ковеля и Яроша, что они получали деньги от Петровского, чтобы лоббировать его интересы в получении «Бобруйскстройстилем» заказов на ремонтно-строительные работы по госпрограмме, а также своевременную оплату выполненных работ.

Суд по данному делу начался в июне 2020 года. Обвиняемые находятся под домашним арестом.
 
Теги: Могилев
 
 
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