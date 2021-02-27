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Что будет происходить в марте на валютном рынке и каким будет курс доллара

27.02.2021 10:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Что будет происходить в марте на валютном рынке и каким будет курс доллара Прогноз эксперта.

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За февраль евро и доллар к белорусскому рублю немного подешевели, а российский рубль, наоборот, вырос. Tut.by спросил у эксперта, как вероятнее всего валюта будет вести себя в марте и каких курсов ждать.

Старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб говорит, что в феврале на внешних рынках наблюдались две тенденции, которые отразились на курсах белорусского рубля.

— Можно выделить две основные тенденции. Во-первых, это рост евро относительно доллара. Во-вторых, укрепление российского рубля. Валютная пара евро/доллар за месяц выросла с 1,2110 до 1,2150, или на 0,4%. К российскому рублю доллар подешевел с 76,2 до 74,4, или на 2,4%. Евро подешевел с 92,3 до 90,4, или на 2%, — комментирует ситуацию Вадим Иосуб. — В результате за месяц к белорусскому рублю доллар и евро незначительно подешевели, а российский рубль укрепился. Доллар снизился за месяц на 0,8%, евро — на 0,4%, а российский рубль подорожал на 1,7%.

Эксперт объясняет укрепление российского рубля ростом цен на нефть и не исключает, что она продолжит дорожать и в марте.

— Это даст возможность российскому рублю укрепиться к иностранным валютам и в первом месяце весны, — продолжает аналитик. — В этом случае можно ожидать, что доллар снизится к белорусскому рублю — до 2,59. Евро снизится до 3,15 белорусского рубля, а российский рубль подорожает до 3,56 за 100 российских.

Также Вадим Иосуб отмечает, что в нынешней экономической ситуации давать какие-либо прогнозы очень сложно даже на месяц.

— Мы видим, какая у нас неопределенность на финансовых рынках. Одна из примет этой неопределенности — это то, что в феврале Нацбанк не стал принимать решений по ставке рефинансирования, сдвинул его на март. Потому что, с одной стороны, если смотреть с точки зрения инфляции, требуется повышение ставки. С другой стороны, госпредприятия требуют поддержки кредитными средствами, и им совершенно не хочется, чтобы ставка росла. Кроме того, периодически власти нас удивляют достаточно неожиданными экономическими решениями. К примеру, решением о заморозке цен. Поэтому делать долгосрочные прогнозы исключительно сложно и непродуктивно, — заключил эксперт.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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