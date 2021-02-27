В Google Play появилась игра «Крэпки арэшак»









В описании, создатели игры пишут:





— В один невероятный день всё поменяется. Мы развернёмся и побежим за противниками, а не наоборот. Но хватит ли сил и упорства дойти до победного дня? Будьте смелыми, мужественными и мудрыми, все в ваших руках! По пути вы будете открывать новых, похожих на знакомых вам, героев. Они сражались за нас, теперь пришло время нам сразиться за них! Вам будет попадаться картошка, собирайте её, ведь вы точно знаете, что с ней делать!





И не забывайте, вы — невероятные!





Игра доступна только на Android.