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В Google Play появилась игра «Крэпки арэшак»

27.02.2021 10:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В магазине Google Play появилась игра «Крэпки арэшак». Эта аркада, где нужно убегать от врагов и собирать картошку. В игре замечены персонажи, похожие на сотрудников силовых структур, автозак, «работники ЖКХ» и даже таракан.



В описании, создатели игры пишут:

— В один невероятный день всё поменяется. Мы развернёмся и побежим за противниками, а не наоборот. Но хватит ли сил и упорства дойти до победного дня? Будьте смелыми, мужественными и мудрыми, все в ваших руках! По пути вы будете открывать новых, похожих на знакомых вам, героев. Они сражались за нас, теперь пришло время нам сразиться за них! Вам будет попадаться картошка, собирайте её, ведь вы точно знаете, что с ней делать! 

И не забывайте, вы — невероятные!

Игра доступна только на Android.
 
 
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В магазине Google Play появилась игра «Крэпки арэшак». Эта аркада, где нужно убегать от врагов и собирать картошку. В игре замечены персонажи, похожие на сотрудников...
 
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