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В Скиделе пьяный мужчина ломился в здание МВД с пистолетом

27.02.2021 10:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Оказалось, что накануне он поругался с женой, но зачем ломился в милицию – не помнит.



В Скиделе пьяный мужик ломился в здание МВД с пистолетом. Фото: МВД РБ.

Все случилось ночью 21 февраля в Скиделе – это в Гродненской области. В милицию позвонила дежурная Скидельского отдела охраны МВД. Она рассказалаkp.by, что пожилой мужчина ломится в здание, а в руках у него нож и предметом, похожий на пистолет. Из Гродно в Скидель срочно выехал наряд милиции.

Мужчину задержали на месте – им оказался 68-летний пьяный местный житель. Нож и пистолет валялись рядом.

- Мужчина пояснил, что накануне выпивал, вследствие чего поругался с супругой. Зачем направился к милицейскому зданию, объяснить не смог, но вину признал и раскаялся, - сообщает МВД.

Пистолет оказался газовым и неисправным. Со слов задержанного, оружие он нашел на улице, а нож смастерил из подручных материалов. Предметы были изъяты, а пенсионер доставлен в РОВД для разбирательства.

По данным МВД, уже возбуждено уголовное дело за особо злостное хулиганство – по этой статье ему грозит до шести лет тюрьмы.
 
Теги: Гродно
 
 
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Оказалось, что накануне он поругался с женой, но зачем ломился в милицию – не помнит.
 
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