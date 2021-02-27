В Скиделе пьяный мужчина ломился в здание МВД с пистолетом









В Скиделе пьяный мужик ломился в здание МВД с пистолетом. Фото: МВД РБ.





рассказала kp.by, что пожилой мужчина ломится в здание, а в руках у него нож и предметом, похожий на пистолет. Из Все случилось ночью 21 февраля в Скиделе – это в Гродненской области. В милицию позвонила дежурная Скидельского отдела охраны МВД. Онаkp.by, что пожилой мужчина ломится в здание, а в руках у него нож и предметом, похожий на пистолет. Из Гродно в Скидель срочно выехал наряд милиции.





Мужчину задержали на месте – им оказался 68-летний пьяный местный житель. Нож и пистолет валялись рядом.





- Мужчина пояснил, что накануне выпивал, вследствие чего поругался с супругой. Зачем направился к милицейскому зданию, объяснить не смог, но вину признал и раскаялся, - сообщает МВД.





Пистолет оказался газовым и неисправным. Со слов задержанного, оружие он нашел на улице, а нож смастерил из подручных материалов. Предметы были изъяты, а пенсионер доставлен в РОВД для разбирательства.





По данным МВД, уже возбуждено уголовное дело за особо злостное хулиганство – по этой статье ему грозит до шести лет тюрьмы.







