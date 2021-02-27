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В Скиделе пьяный мужчина ломился в здание МВД с пистолетом
Источник материала: Партизан
Оказалось, что накануне он поругался с женой, но зачем ломился в милицию – не помнит.
В Скиделе пьяный мужик ломился в здание МВД с пистолетом. Фото: МВД РБ.
Все случилось ночью 21 февраля в Скиделе – это в Гродненской области. В милицию позвонила дежурная Скидельского отдела охраны МВД. Она
Мужчину задержали на месте – им оказался 68-летний пьяный местный житель. Нож и пистолет валялись рядом.
- Мужчина пояснил, что накануне выпивал, вследствие чего поругался с супругой. Зачем направился к милицейскому зданию, объяснить не смог, но вину признал и раскаялся, - сообщает МВД.
Пистолет оказался газовым и неисправным. Со слов задержанного, оружие он нашел на улице, а нож смастерил из подручных материалов. Предметы были изъяты, а пенсионер доставлен в РОВД для разбирательства.
По данным МВД, уже возбуждено уголовное дело за особо злостное хулиганство – по этой статье ему грозит до шести лет тюрьмы.
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Оказалось, что накануне он поругался с женой, но зачем ломился в милицию – не помнит.
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