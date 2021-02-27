Скворцы прилетели!









Несмотря на снежные и морозные дни на исходе зимы, появляются и другие пернатые мигранты. В конце февраля на Брестчине можно было наблюдать серых гусей, на первых луговых проталинах были замечены чибисы.





По сведениям орнитологов, скворцы, как и жаворонки, зимуют в Греции, Турции либо в Западной Европе (Франции, к примеру).





А вот белые аисты, которые также скоро вернутся к своим гнездовьям, — это дальние мигранты. Они зимуют в Египте, Судане, Кении, Танзании, вплоть до Южной Африки, преодолевая путь до 9 тысяч км в одну сторону.