ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Голкипер «Порту» Альфредо Кинтана умер в госпитале

27.02.2021 10:57 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Врачи сделали все возможное, но последствия остановки сердца оказались слишком серьезными



Об этом сообщила пресс-служба БГК «Мешков Брест». Напомним, Альфредо Кинтана перенес остановку сердца на тренировке перед вылетом в Брест, в результате чего врачи были вынуждены погрузить его в медикаментозную кому из-за отека мозга. Матч «Мешков Брест» – «Порту» был сначала перенесен, а затем португальский клуб отказался от выступления в оставшихся поединках группового раунда. Увы, несмотря на все старания врачей, Кинтана так и не пришел в сознание и умер в госпитале.
 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Врачи сделали все возможное, но последствия остановки сердца оказались слишком серьезными
 
Новости дня
Новости разные
 
Пэтыцыю да кампаніі Yara з заклікам спыніць супрацу зь «Беларуськаліем» падпісалі больш за 34 тысячы чалавек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
27.02.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by