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В Нигерии похитили более 300 школьниц

27.02.2021 11:13 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

В Нигерии похитили более 300 школьниц
Фото: AP, Ibrahim Mansur
Вооруженные преступники похитили 317 девочек из школы-интерната в штате Замфара в Нигерии, сообщает Associated Press, ссылаясь на слова официального представителя правительства штата Мохаммеда Шеху.

В 1:45 ночи 26 февраля преступники приехали на 20 мотоциклах к государственной школе, расположенной в городе Джангебе. Они ворвались в общежития, где жили школьницы, провели на территории школы около трех часов, после чего увели девочек в лес, сообщает CNN, ссылаясь на слова неназванных нигерийских чиновников. Во время нападения погиб полицейский.

Местный житель Муса Мустафа рассказал AP, что преступники также атаковали военный лагерь и контрольно-пропускной пункт, расположенный в нескольких минутах от школы. Бандиты не позволили военным вмешаться в происходящее.

Всего в школе-интернате жили около 500 девочек. Некоторые из них смогли убежать и вернуться в общежития, рассказал источник CNN.

В штате Замфара, по данным AP, действует несколько вооруженных группировок, которые похищают людей ради выкупа или освобождения своих соратников из тюрем.

В последние годы в Нигерии произошла серия нападений и похищений. Так, в апреле 2014 года боевики исламистской группировки «Боко Харам» похитили 276 девочек из средней школы в штате Борно. Более 100 девушек до сих пор числятся пропавшими без вести. В декабре 2020 года 344 ученика похитили из школы в штате Кацина, но в итоге всех отпустили.
 
 
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В штате Замфара несколько вооруженных группировок, которые похищают людей ради выкупа или освобождения своих соратников из тюрем.
 
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